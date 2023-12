"Undici squalificati, sanzione eccessiva ma non faremo ricorso"

Ha fatto il giro del web la notizia degli 11 giocatori della Consolata squalificati per 4 giornate dopo il turbolento finale della gara col Monteombraro di Prima "D". Ieri la società sassolese (che non farà ricorso) è intervenuta: "La Consolata 67 – si legge - nel prendere atto delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, seppur considerandole eccessive in relazione a quanto realmente accaduto durante l’ultima partita di campionato, condanna ogni forma di violenza perpetrata ai danni di arbitri, avversari e tifosi. La Consolata è da più di cinquant’anni impegnata nel formare i ragazzi ai valori del rispetto, dell’educazione e della sportività. Come società cercheremo di trasformare in positivo quanto accaduto impegnandoci maggiormente nel nostro quotidiano lavoro con i ragazzi".