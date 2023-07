United Carpi, 11 anni di lavoro per la Promozione

E’ stata l’unica modenese ad aver conquistato una promozione quest’anno nei campionati regionali e la United Carpi ha scelto una location speciale, quella del centro storico della città dei Pio presso il Caffè Madera, per presentarsi alla viglia del suo primo storico campionato di Promozione. L’ultimo innesto del ds Namuangrak è quello del centrocampista Alessandro Ligabue (2002) ex Correggese, Ascoli, Carpi e l’anno scorso fra Casalgrande e Campagnola, che si aggiunge al portiere 2003 Lusetti ex Carpi dopo quelli già annunciati di Teocoli, Bagni e Assouan. Dopo le congratulazioni per la promozione da parte dell’assessore allo sport Andrea Artioli e del consigliere del Crer Dorindo Sanguanini, è stato il patron e main sponsor (col marchio Mediolanum) Claudio Gilioli a salutare la squadra. "Abbiamo vissuto una stagione straordinaria e vinto dei playoff indimenticabili - le sue parole - ci siamo presi un rischio con gli spareggi, ma abbiamo meritato di vincere. Sono il vostro primo tifoso, anche se col lavoro a Firenze sono un po’ più lontano, ma tutte le domeniche seguirò o soffrirò con voi. Affrontiamo un campionato più difficile ma dando tutti il 100% si può fare qualcosa di speciale anche a questo livello, è più bello vincere partendo da sfavoriti. Una raccomandazione per bomber Jocic: quest’anno ci sono i guardalinee, occhio al fuorigioco…".

Poi è toccato al presidente Francesco Malagola. "Da quando abbiamo fondato la società - ha spiegato - l’obiettivo era quello della Promozione che per noi era il campionato che meglio ci avrebbe rappresentato, ci abbiamo messo 11 anni ma coi campionati fermi per Covid siamo rimasti entro i 10 anni che ci eravamo ripromessi". Senza obiettivi dichiarati ("la salvezza" ha spiegato il confermato mister Cristian Borghi), la società ha poi annunciato il ritorno del vice presidente Alessandro Gilioli dopo la stagione da allenatore della Juniores del Carpi.

d. s.