United Carpi, arriva un punto

CASTELNUOVO

1

ARCETANA

2

CASTELNUOVO: Menozzi, Schenetti, Gilioli, Guglielmetti (43’st Rebecchi), Bosi, Pedroni (15’st Manini), Fosu (14’st Reggiani), Di Guglielmo, Carbone (18’st Pederzoli R.), Nadini, Copertino (30’st Cantaroni). A disp.: Braglia, Stanzani, Marzillo, Armaroli. All. Consoli.

ARCETANA: Giaroli, Pacella, Tinarelli, Vaccari (25’st Animah Barbari), Muratori, Lusvarghi, Turci (15’st Sekyere), Pederzoli U., Marino (25’st Montanari), Bernabei, Travagliati (35’st Corradini S.). A disp.: Corradi, Pè, Pozzi, Xhuvelaj, Monti. All. Paganelli.

Arbitro: Leotta di Bologna

Reti: 35’ (rig.) Bernabei, 36’st Animah Barbari, 43’st Cantaroni

Note: ammoniti Giaroli, Pacella e Tinarelli

Il Castelnuovo si arrende all’Arcetana. Al 35’ Vaccari viene atterrato da Pedroni e Bernabei trasforma il rigore. Al 60’ Giaroli toglie dal sette il bolide di Nadini. All’81’ Barbari scappa in contropiede per lo 0-2. Due minuti più tardi Gilioli impegna Giaroli. All’88’ accorcia Cantaroni, il cui bel tiro si infila sotto la traversa per l’1-2 finale. Nel finale Schenetti sfiora il pari.