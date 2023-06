United, dal gruppo di amici alla Promozione

Cinque vittorie su 5 ai playoff, le ultime tre di fila fra supplementari e rigori. È stato come correre una maratona lo storico salto in Promozione della United Carpi (foto), che vincendo il playoff di Prima ha regalato al calcio dilettantistico modenese l’unico salto di categoria nei campionati regionali. "Penso che sia stata una vera impresa – racconta Adisorn Namuangrak, ad del club – perché nelle tre sfide con Casalese, Centese e Junior Corticella siamo sempre partiti da sfavoriti e questo successo è un trionfo di tutti, dalla società che si è fatta in quattro, al mister e al suo staff che in pochi giorni hanno preparato gare contro avversari di cui non sapevamo nulla e ovviamente i giocatori". Proprio sul mister i biancazzurri hanno giocato d’azzardo, esonerando dopo l’ultima di regular season Santini che aveva chiuso al 2° posto e richiamando Cristian Borghi per i playoff. "Voglio pubblicamente dire grazie a Santini – prosegue Namuangrak – per il suo lavoro. La nostra è stata una scelta solo tecnica, non avevamo raggiunto l’obiettivo del 1° posto e ci servivano nuove energie. Siamo stati riempiti di critiche, dicevano che eravamo folli, ma alla fine la scelta ha pagato". La favola United nasce nel 2012 in Terza da un gruppo di amici, si gioca a Fossoli e Budrione, poi al 2° anno il salto in Seconda, una salvezza ai playout precede la maledizione dei tre playoff persi di fila. Nel 2015 la società prende in gestione il campo di San Marino, nel 2019 il salto in Prima, anche se per due anni il Covid fa giocare a singhiozzo. L’anno scorso la vittoria nei playoff col Ravarino non porta al ripescaggio, poi la festa di domenica. Un simbolo? Bomber Jocic (150 gol con questa maglia), che c’era già in Terza e parte due parentesi a Rio e Novi da 11 anni segna per la United. "Sono stati 11 anni di crescita costante – conclude Namuangrak – siamo partiti dal basso fra amici e non abbiamo mai fatto il passo più lungo della gamba". Mercato. In D il Carpi conferma Bouhali. In Eccellenza alla Cittadella arriva Martinez del Borgo. In Prima l’Atletico Spm annuncia in mediana Nicita dal Castelnuovo, fra i pali D’Arca dal Polinago e davanti Menabue dal Montombraro, al Ravarino torna bomber Francesco Gareri (’92). Seconda il Medolla ingaggia Emre Abusoglu (’99).

Davide Setti