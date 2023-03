United, Jocic per la volata finale

A memoria è difficile ricordare una volata come quella che sta per regalare la Prima ’D’, che a 4 gare dalla fine ha ancora 4 squadre che possono staccare il pass per la Promozione. Il quinto successo di fila (sono 8 con 2 pari nelle ultime 10), nel big match sul campo della Madonnina, ha mantenuto lo United Carpi in vetta al fianco della Sammartinese, che a sua volta viene da 6 vittorie di fila dopo il 2-0 sulla Consolata. Il tandem ha 3 punti di vantaggio sul Maranello, che col ritorno al successo (4-0 a Solara) dopo 3 ko nelle precedenti 4 gare si è rimesso il gioco, mentre è scivolata al 4° posto l’ex capolista Madonnina ora a -4 dalla vetta. Queste sono le 4 che si giocheranno la Promozione nelle ultime 4 gare, che non prevedono scontri diretti e che quindi mantengono alta anche la possibilità di uno spareggio se United e Sammartinese dovessero fare il pieno. I carpigiani ricevono il Colombaro e vanno a Pavullo (entrambe squadre possono ancora sperare nei playoff), ospitano a San Marino la Consolata terz’ultima e chiudono col derbissimo di Soliera, che potrebbe valere doppio per entrambe; sulla carta sembra un po’ più semplice il cammino della Sammartinese che gioca domenica a Nonantola (ormai fuori da tutti i giochi), riceve lo Junior Fiorano terz’ultimo e la Solarese penultima chiudendo sul campo del Veggia condannato. Per lo United Carpi, dopo la beffa dell’anno scorso con la vittoria playoff senza ripescaggio, l’arma in più può essere bomber Milos Jocic (foto), premiato per i 150 gol in maglia United.

d.s.