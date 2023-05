United, via Santini e c’è Borghi

Terremoto in casa United Carpi alla vigilia dei playoff di Prima categoria, con i carpigiani che domenica ricevono nella semifinale la Madonnina. La società dopo il ko 3-1 a Soliera nell’ultima di regular season ha esonerato mister Samuele Santini, che aveva chiuso la stagione al 2° posto, riaffidandosi a Cristian Borghi che ha guidato la squadra per tre stagioni (anche se due dimezzate dal Covid) dal 2019 alla scorsa estate, quando pur vincendo i playoff di Prima non era arrivato il ripescaggio. In Eccellenza ufficiale alla Cittadella il ritorno in panchina di Francesco Salmi (quest’anno per 2 mesi al Progresso) che l’anno scorso sfiorò la D fermandosi al primo turno degli spareggi nazionali ai rigori col Pomezia, facendo poi un passo indietro in estate. La società ha confermato anche il direttore sportivo Bob Fantazzi. In Promozione la Quarantolese dopo la splendida salvezza ha intenzione di confermare il tecnico Andrea Loddi. In Prima come già annunciato si dividono dopo 4 anni le strade del Nonantola e del ds Antonio Salvioli, al suo posto promosso Franco De Luca, responsabile del settore giovanile rossoblù.

Giudice. Mano pesante del giudice di Modena dopo il playoff Campogalliano-Medolla: un anno di squalifica (fino all’8 maggio 2024) al dirigente Simone Villani Campogalliano) "per essere entrato in campo e aver colpito con due pugni al volto un avversario ed essere andato in tribuna per scatenare altre due risse". Tre giornate ai giocatori Di Maria e Fogliani (Campogalliano) e Ragone (Medolla).

