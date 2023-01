Un’opposta per SassuoloEcco Martinez Vela

La ripartenza del campionato di A2 femminile è ormai alle porte, ma c’è molta ’elettricità’ negli ambienti delle due squadre modenesi coinvolte: d’ora in avanti i margini di errore si riducono sia per la Bsc Materials Sassuolo, che per l’Emilbronzo 2000 Montale, anche se si riparte con diversi obiettivi. La formazione sassolese ha annunciato l’ingaggio dell’opposta spagnola Paola Martinez Vela, classe 1998 per 1,86 d’altezza, da qualche tempo nel mirino societario, anche se non proprio la giocatrice che serviva alle biancoazzurre, alla caccia disperata, e sempre meno soddisfacente, di un martello ricevitore con cui sostituire l’infortunata Valentina Pomili. La Martinez Vela arriva dal Tenerife, con cui l’anno scorso ha vinto campionato e Coppa di Spagna, arrivando seconda anche in Challenge Cup dietro Scandicci, ma aveva iniziato la stagione a Cipro, nell’Olimpiada Neapolis: opposta un po’ atipica, perché gioca una palla veloce come piace alla Scacchetti, non riceve, ed in ogni caso sarà l’eventuale rilievo della Busolini, magari al posto della Dapic, ma non certo in diagonale con Pistolesi. A Montale invece sale il nervosismo, dopo l’uscita di scena del dg Nicola Cioni, pare, ma siamo ai rumors, per gravi disaccordi con il presidente Gianfranco Barberini: sempre stando alle voci che circolano, l’uscita di scena di Cioni potrebbe ’costare’ quella di alcuni sponsor, con possibili difficoltà economiche sullo sfondo, ma il condizionale è d’obbligo. Di sicuro c’è solo che Barberini sembra intenzionato a tagliare una giocatrice, sia per risparmiare qualcosa, che per lo scarso rendimento dimostrato fino a questo momento, anche se attorno al nome c’è il massimo riserbo, nel tentativo di non innervosire ancora di più la squadra.

Riccardo Cavazzoni