"Va bene, ma vorrei più cattiveria in attacco"

Un pareggio strappato su un campo tradizionalmente difficile come il San Nicola è sempre ben accetto e Paolo Bianco ha l’aria soddisfatta per aver portato a casa un risultato meritato. Tuttavia qualcosa, soprattutto nella prima frazione, non ha funzionato: "Oggi conta il risultato, però potevamo fare qualcosa di più soprattutto nel primo tempo, in una gara in cui eravamo stati bravi a limitare il loro gioco. Nella ripresa siamo andati meglio, ma purtroppo nel nostro momento migliore abbiamo preso una rete evitabile su una ripartenza scaturita da un nostro errore. Però a quel punto abbiamo avuto una grande reazione che ci ha fatto trovare il gol del pari e di questo faccio i complimenti alla squadra". Il problema del Modena è una scarsa efficacia in fase realizzativa e Bianco ne deve convenire: "Sì, avremmo potuto chiudere il primo tempo in vantaggio ma non siamo stati abbastanza cattivi nella loro area di rigore. E’ un aspetto che conosciamo e sul quale stiamo lavorando, è un percorso che va avanti nel quale abbimo voglia di migliorarci tutti, io per primo".

Il mister canarino poi spiega la scelta di schierare dall’inizio in attacco una coppia di ‘arieti’ come Bonfanti e Abiuso: "Intanto dico che sul piano dell’impegno hanno fornito una prova importante, pur non ricevendo tantissimi palloni. Li ho scelti perchè erano quelli che mi davano maggiori garanzie, visto che sia Strizzolo che Manconi non hanno lavorato in settimana con la squadra per dei problemi fisici. Speravo di non doverli rischiare, visto anche la gara che ci attende martedì, ma li ho messi dentro e fortunatamente Manconi ce l’ha fatta pareggiare". Inevitabile una domanda su Bozhanaj, l’oggetto misterioso ai box fin dal ritiro di Fanano e gettato nella mischia alla sua prima convocazione: "Sono felice per lui, ha passato mesi difficili, E’ un giocatore di talento, ha grande qualità, vediamo cosa ci potrà dare da qui alla fine". In sala stampa arriva Matteo Cotali, autore di una buona gara: "Se avessimo perso non sarebbe stato giusto. Abbiamo messo un tassello importante, abbiamo fatto bene già nel primo tempo. Dopo il loro gol non abbiamo mollato e siamo rimasti lì con la testa ed è arrivato un pari meritato contro una squadra importante. Ora pensiamo a martedì, cerchiamo di arrivare pronti al match di Brescia". Dulcis in fundo l’hombre del partido, Jacopo Manconi: "Dovevo sbloccarmi e ci sono riuscito. Quando l’arbitro ha fischiato quella punizione non ho pensato ad altro che a prendere quella palla perchè sentivo che sarebbe successo qualcosa. Quando ho visto la palla entrare è stato magnifico".

Alessandro Bedoni