Vaira rinnova con i gialloblù fino al 2025

Davide Vaira e il Modena ancora insieme, fino al 2025. Il rinnovo del direttore sportivo è arrivo, a dire il vero era già nell’aria, lo aveva lasciato intuire lui stesso nel corso dell’ultima conferenza stampa terminato il mercato di gennaio. Ora è pure nero su bianco e si tratta di un altro tassello che la famiglia Rivetti ha messo pensando al Modena del futuro. Vaira era in scadenza di contratto, il rinnovo è di fatto una consegna delle chiavi tecniche per i prossimi due anni dopo la promozione in B ottenuta al primo colpo e la buona stagione fin qui disputata. A proposito, i tasselli sarebbero due al momento. Perchè anche l’allenatore di Montebelluna aveva visto il proprio contratto rinnovarsi automaticamente dopo la vittoria dello scorso campionato, rinnovo fino al 2024 e tutto ciò che significa che il Modena dell’anno che verrà vedrà (a meno di clamorosi scenari) nuovamente la firma dei due artefici dei successi recenti. E, secondo quanto filtra, nelle settimane future ne vedremo altri di annunci di questo tipo, ci riferiamo a giocatori che continueranno a legare il proprio nome a quello del Modena.

Il tutto in ore frenentiche fuori dal campo, sappiamo quanto i Rivetti stiano accelerando sul tema del centro sportivo, nelle idee del club il cantiere dovrebbe partire il prossimo autunno e sarà fiore all’occhiello del futuro gialloblù. Tornando al rinnovo di Vaira, al 2025 sarà per lui la quarta stagione nei panni di direttore sportivo del Modena per il 38enne che, evidentemente, in Emilia ha raggiunto una piccola consacrazione personale dopo gli anni di Siena. Vien da sé che saranno proprio i prossimi due gli anni clou, considerato il progetto triennale annunciato sempre da Rivetti quando si parlava di sogni e di obiettivi d’alta classifica. Un investimento per il futuro, anche per lo stesso direttore. Sperando che il Modena possa già giocarsi qualcosa di grosso. A proposito, la Lega di Serie B ha annunciato le date di playoff e playout, oltre alla data di inizio del prossimo campionato (19 agosto 2023): il turno preliminare (gara unica) inizia il 26 e il 27 maggio (sesta contro settima e quinta contro ottava), le semifinali (andata e ritorno) il 29 e 30 maggio e il 2 e 3 giugno, la finale (andata e ritorno, subentrano la terza e la quarta classificata) l’8 e l’11 giugno. I playout andranno in scena giovedì 25 maggio (andata) e giovedì 1 giugno (ritorno) e se lo giocheranno la sedicesima e diciassettesima.

Alessandro Troncone