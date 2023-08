Valsa, agosto intenso per i quattro Nazionali

Ormai mancano solo quattro giorni alla ripresa del lavoro per Francesco Petrella e i ragazzi della Valsa Group che il 21 agosto si ritroveranno al PalaPanini per il vernissage della stagione 20232024. Presenza in massa dei membri della prima squadra, mentre i quattro Nazionali si stanno facendo valere nella preparazione ai rispettivi tornei continentali, anche se Bruno non dovrebbe giocare il campionato sudamericano per concentrarsi esclusivamente sulle qualificazioni olimpiche. Proprio Bruno è a Saquarema, nel centro di preparazione della Seleçao, dopo aver festeggiato il compleanno di papà Bernardinho e aver augurato buona fortuna all’amico fraterno Neymar per la sua nuova avventura all’Al Hilal, in Arabia Saudita. I due azzurri, Tommaso Rinaldi e Giovanni Sanguinetti, proseguono invece la preparazione agli ordini del ct Ferdinando De Giorgi non più a Cavalese ma a Milano: nella giornata di oggi gli azzurri e quindi anche i due modenesi partiranno alla volta di Cracovia dove alla Tauron Arena si confronteranno con Polonia, Francia e Slovenia nell’ormai classico Memorial Wagner, che si giocherà dal 18 al 20 agosto prima del rientro in Italia e dell’ultima settimana di allenamenti. I convocati a oggi sono 15, ma è facile che a essere escluso sia uno dei tre opposto (Romanò, Gironi e Bovolenta) piuttosto che uno dei quattro centrali: aumentano quindi le quotazioni di Sanguinetti.

Alessandro Trebbi