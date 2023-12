Valsa, contro Catania i magnifici sei di Trento

Un match da vincere, per rilanciarsi ulteriormente in chiave classifica, continuare in una striscia positiva che dura da tre partite, dalla vittoria esterna con Cisterna, e per continuare in un percorso di costruzione e di fiducia che Modena ha intrapreso fin da inizio stagione e che sta seguendo con grande convinzione. Modena potrà cercare di essere corsara con la squadra finalmente al completo: c’è Osmany Juantorena, che ha recuperato dai problemi alla spalla e dall’attacco influenzale della settimana scorsa, c’è Filippo Federici, già a referto domenica contro Trento e oggi abile e arruolato, probabilmente come titolare. Unico assente sarà Nicholas Sighinolfi, che ha accusato una sindrome influenzale e non si è unito al resto della squadra per la trasferta. Non è implausibile ipotizzare che Petrella in partenza si affidi alla formazione che ha fatto stropicciare gli occhi contro Trento, quindi Bruno in regia, Sapozhkov come opposto, Rinaldi e Davyskiba alle ali, Brehme e Sanguinetti al centro, derogando soltanto per il ruolo di libero rilanciando Federici tra i titolari. Modena ha dimostrato di poter piazzare l’acuto importante, ora deve dimostrare, prima di tutto a se stessa, di essere capace di trovare la continuità che potrebbe permetterle, nel girone di ritorno, di ritagliarsi davvero uno spazio importante in graduatoria. Dall’altra parte della rete Catania è il fanalino di coda, soltanto tre punti in classifica ottenuti per giunta tutti alla seconda di campionato.

Da allora sette sconfitte consecutive senza nemmeno un punto messo a referto, per una rosa sicuramente di qualità ma assolutamente priva, oggi come oggi, della necessaria fiducia. Coach Douglas Silva dovrebbe schierare così la sua Farmitalia: l’ex di turno Santiago Orduna al palleggio, l’altro ex Paul Buchegger come opposto, alle ali dovrebbero giocare due vecchie volpi come Basic e Randazzo (ancora assente Manavinezhad), mentre al centro l’ultimo ex di giornata, Elia Bossi, dovrebbe sedersi in panchina per far posto a Masulovic e Tondo, con libero Cavaccini, un altro atleta che di partite in SuperLega ne ha messe a referto. Al PalaCatania il fischio d’inizio degli arbitri Simbari e Saltalippi è programmato per le ore 18, con diretta su Rai Sport, Volleyballworld.tv, Radio Pico, e Unovolley sulla piattaforma Spreaker. Non sono in programma altri anticipi, tutto il resto della penultima giornata di andata si gioca domani con questi orari, con due big match che saranno decisivi in chiave classifica: Trento-Perugia (ore 15:45 in diretta su Rai 2), Piacenza-Civitanova (ore 16), Milano-Taranto (ore 16:30), Verona-Cisterna (ore 18), Monza-Padova (ore 18).

Alessandro Trebbi