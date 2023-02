Valsa contro il Verona per rimanere seconda

C’è un obiettivo da raggiungere, o meglio da mantenere dopo i colpi in serie messi a segno dalla Valsa Group Modena: quello di confermare il secondo posto ottenuto la scorsa giornata battendo Taranto da tre e approfittando della sconfitta di Trento con Perugia. L’avversario contro cui confermarsi, però, non è certo dei più comodi: la With U Verona è infatti la vera rivelazione del campionato, che dopo un girone d’andata da mina vagante e un inizio di ritorno disastroso, ha ripreso il ritmo e oggi è sesta in classifica a quota 29 punti, una sola lunghezza dietro Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Piacenza, due delle corazzate che a inizio stagione erano additate come possibili finaliste scudetto. Una squadra molto fisica, quella allenata da Radostin Stoytchev, che in prima linea alle ali può sfoderare i 220 centimetri dell’opposto Shapozkov, i 206 di Keita, i 200 di Rok Mozic e i 199 dell’alzatore Spirito. Un muro difficile da valicare, altezze d’attacco difficili da fermare, ma Modena sa che l’impresa si può compiere seguendo lo spartito dell’andata, uno spartito fatto di pazienza, di aggressività al servizio, anche di attesa dell’errore avversario, una tattica che ultimamente, contro Siena, Lubiana, Taranto, ha funzionato alla perfezione perché Bruno e compagni sono capaci (eccome) di far giocar male i propri rivali. Molto dipenderà anche dalla vena in attacco di Lagumdzija e soprattutto di Ngapeth e da come Rossini e compagni risponderanno alle bordate al servizio dei veneti. Radostin Stoytchev dovrebbe schierare il sestetto base con Shapozkov opposto, Spirito al palleggio, Keita e Mozic alle ali, Grozdanov e Cortesia al centro e Gaggini libero.

Molto difficilmente Andrea Giani si sposterà dal solito sei più uno, tenendo anche conto del fatto che poi per due settimane Modena non giocherà più, ‘godendosi’ le due settimane di riposo concesse dalla Final Four di Coppa Italia. Lagumdzija opposto allora con Bruno al palleggio, Ngapeth e Rinaldi di banda, Stankovic e Sanguinetti al centro e Rossini libero. Inizio del match previsto al Pala Agsm Aim di Verona alle ore 18 con arbitri Giuseppe Curto e Dominga Lot e con diretta su Volleyballworld.tv e anche via radio con Radio Pico e il canale Unovolley su Spreaker. Questo il resto della nona giornata di ritorno: Taranto-Siena (giocata ieri e terminata 3-2 per i pugliese che hanno così rimandato i toscani all’ultimo posto), Sir Safety Susa Perugia-Top Volley Cisterna (ore 15:30), Vero Volley Monza-Pallavolo Padova, Cucina Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy Piacenza (spareggio per il quarto posto, diretta Rai Sport) e Allianz Milano-Itas Trentino (ore 20:30).

Alessandro Trebbi