Valsa, da Sanguinetti a Rinaldi Ora la differenza la fanno i giovani

L’ottava bellezza in Coppa Cev, ottavo squillo in nove partite, è la punta di diamante nella competizione per una Valsa Group che dopo aver sconfitto 3-1 lo Skra Belchatow nella semifinale d’andata inizia a vedere da vicino la finale. Al culmine di un percorso durato mesi, Andrea Giani ha trovato e, possiamo dire, costruito in Tommaso Rinaldi un nuovo leader capace di sostituirsi a Earvin Ngapeth al bisogno, trascinando la squadre anche oltre le proprie difficoltà. È la linea giovane, quella di Rinaldi e Sanguinetti, a dare le maggiori sicurezze e le maggiori prospettive a Modena, mentre a preoccupare, volgendo lo sguardo al futuro prossimo, è la condizione fisica di un Earvin Ngapeth che si è di nuovo bloccato con la schiena nel mezzo del lavoro fisico che sarebbe servito a temprarlo in vista dei play off. C’è poco tempo però, adesso, perché di qui in avanti si giocherà quasi sempre ogni tre giorni per almeno un mese. E la prima sfida è di quelle da far tremare i polsi, difficilissima e decisiva, con Trento, spareggio per il secondo posto che Bruno e soci possono soltanto vincere da tre. Un’impresa che servirebbe a evitare sicuramente Piacenza nei quarti di finale, che però Modena può compiere solo col miglior Ngapeth, davanti alla seconda miglior squadra al mondo, almeno sin qui.

SANGUINETTI. Tra i protagonisti assoluti del successo di mercoledì, Giovanni Sanguinetti ha sparigliato le carte coi suoi ace: "Il lancio di palla è andato finalmente bene, è quello il problema quando non riesco a tirare forte la battuta: mi ritrovo il pallone troppo dietro. Con Belchatow invece è andata bene". Lo aveva già raccontato Andrea Giani, il cruccio di Sanguinetti è che spesso rimugina troppo su battute eseguite bene che non sfociano nell’ace: "C’è sempre un po’ di rammarico perché di ace ne faccio pochi" conferma il centrale. "Fisicamente lo Skra è molto forte – continua Sanguinetti – soprattutto al centro: Klos e Bieniek sono tra i centrali più forti al mondo. Infatti siamo partiti con l’idea di tirare molto forte il servizio per far staccare la palla e togliergli primi tempi e pipe. Abbiamo portato a casa la partita con questo e la nostra correlazione muro difesa".

Alessandro Trebbi