Valsa, Federici pronto a rientrare in campo: "Giocare al Palapanini, un’atmosfera magica"

È tutto pronto per il rientro in campo. Con una nuova maglia, quella griffata Acqua Monte Cimone, e con lo spirito di chi ha qualcosa da recuperare, un posto da riprendersi, una leadership da riconfermare, dato che la sorte avversa lo ha privato di un mese di partite nella sua prima stagione con addosso i colori gialloblù della Valsa Group.

Filippo Federici già da due partite è aggregato alla squadra, e morde il freno per rientrare in campo da titolare: "Sì, ora sto meglio e diciamo che i tempi di recupero sono stati rispettati, sono pronto a dare il cento per cento a ogni allenamento e in campo", le sue parole a commento della riabilitazione dall’infortunio al menisco che lo ha colto in allenamento alla vigilia del match di Perugia.

Pur dalla panchina, Federici apprezza il lavoro svolto dalla squadra a Catania: "Sapevamo che ogni match di questo campionato non sarebbe stata scontata. Aver portato a casa la vittoria anche da Catania è quello che conta davvero. Ora ci aspettano altre sfide, sappiamo che quella con Piacenza sarà molto impegnativa e decisiva, faremo di tutto per farci trovare pronti il giorno di Santo Stefano". Il PalaPanini farà la differenza? "Con Piacenza si tornerà a respirare il clima che si è respirato con Trento, ce lo auguriamo, vogliamo tornare a sentire il pubblico gioire e spingere con noi". Infine gli obiettivi individuali e quelli della squadra rimangono fissati sul presente, senza guardare troppo lontano e alla graduatoria per la griglia dei play off scudetto: "Uno dei primi obiettivi che ci siamo posti – chiude Federici – era di qualificarsi in Coppa Italia e in secondo luogo di fare bene nei quarti per provare a passare il turno. La classifica in generale? Vedremo poi, non abbiamo un numero, una posizione precisa in testa ora come ora, è troppo presto".

RICCARDO GOLLINI. Le riflessioni del libero più giovane ma più anziano per militanza, Riccardo Gollini, partono anche da una nota personale sul suo 2023 da protagonista, talvolta inatteso ma sempre capace di tenere bene il campo: "Personalmente? Ho avuto parecchio spazio, sono contento: cerco sempre di dare il massimo e penso di averlo fatto, quindi sono soddisfatto". Poi anche Gollini fa il punto sul volley giocato: "Il bicchiere è mezzo pieno sicuramente, perché a Catania è stata una partita dura e difficile, anche se avevano vinto una sola partita erano sempre riusciti a strappare set alle avversarie in casa. Eravamo pronti, per questo siamo riusciti a spuntarla nonostante le difficoltà. Era importante per noi mettere altri punti in graduatoria per la Coppa Italia. Con Piacenza c’è l’ultima carta da giocare per vedere cosa ci dirà poi la classifica del girone d’andata".

Alessandro Trebbi