Valsa, gennaio per dare un volto alla stagione

di Alessandro Trebbi

Gli impegni di gennaio della Valsa Group Modena si possono dividere in tre ‘filoni’, ognuno con una storia e speranze a sé legate a punti, classifica, passaggio del turno.

La sfida alle ‘big’. Tra il 7 e il 22 gennaio Bruno e compagni affronteranno la seconda e la prima forza della regular season, rispettivamente la Lube Civitanova sabato 7 gennaio nell’anticipo della terza giornata e la Sir Safety Susa Perugia domenica 22 gennaio per la quinta di ritorno. Due sfide praticamente impossibili, è vero, ma se la partita con gli umbri sembra chiusa a ogni pronostico, la sfida con la Lube giovane e ancora molto ondivaga di questa stagione 20222023 potrebbe essere meno impraticabile. Fare qualche punto in queste due partite sarebbe un ‘plus’ fondamentale per la classifica finale di regular season.

Le trasferte da punti. In mezzo e dopo i due big match con Lube e Sir, Modena incontrerà l’Allianz Milano il 15 gennaio e la Top Volley Cisterna il 29 gennaio. Entrambe in trasferta, e questo ovviamente rende le due partite molto pericolose, assieme al valore di due avversarie entrambe qualificatesi per i quarti di Coppa Italia (Milano è addirittura in Final Four) ed entrambe ancora dentro la zona play off. Sono però le due partite in cui Modena deve cercare di vincere se vuole mantenere intatte le speranze di chiudere anche il ritorno tra le prime quattro. Con Milano c’è anche da vendicare il match di andata, il vero rimpianto della stagione, quando Modena uscì sconfitta dopo un vantaggio di 2-1 e 21-17.

La coppa CEV. Tra 11 e 25 gennaio, poi, Modena sarà impegnata nel doppio confronto di Coppa Cev coi tedeschi del Svg Luneburg che vale l’accesso ai quarti di finale. Sfida ampiamente alla portata contro i teutonici allenati dall’ex Trento Hubner, che i gialloblù dovranno superare per rimanere in corsa nella competizione che potrebbe regalar loro le soddisfazioni maggiori. Partendo dal match d’andata in trasferta, lasciapassare fondamentale per vivere il ritorno al PalaPanini con tranquillità.