Valsa Goup al completo per lo ’spareggio’ di Trento

di Alessando Trebbi

Lo spareggio per il secondo posto finalmente è servito, anche se la Valsa Group Modena non ci arriva con la classifica che avrebbe sperato. Non sarà infatti un pari o dispari vero e proprio, perché Trento avrà a disposizione quattro risultati su sei per mantenere il suo secondo posto e Modena invece sarà costretta a vincere da tre punti per garantirsi quella posizione che, verosimilmente, le eviterà di incontrare Piacenza nei quarti di finale che inizieranno domenica 19.

Come arrivano Bruno e compagni alla sfida? Intanto con un Earvin Ngapeth in più rispetto all’ultio match giocato in campionato, anche se la condizione del francese è apparsa tutt’altro che brillante mercoledì sera in Coppa Cev. Sui gialloblù pesa il fardello delle ultime due sconfitte in regular season, entrambe al tie-break ed entrambe dopo aver rimontato, contro Verona e contro Monza, ma l’ultimo feedback del campo è stato più che positivo, con la vittoria per 3-1 sui polacchi dello Skra Belchatow che ha messo una seria ipoteca sulla finale di coppa. Mancherà all’appello Tobias Krick, mentre i titolari saranno tutti presenti. Andrea Giani allora schiererà Bruno e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti al centro e Rossini libero, con un tema principale ben preciso nella partita: reggere in ricezione di fronte alle bordate dei battitori trentini e non far pesare l’evidente gap fisico che separa le due squadre in prima linea. Dal canto suo nemmeno Trento viene da un periodo facilissimo, nel quale le due sconfitte nella finalissima di Coppa Italia e nell’andata dei quarti di Champions League, rispettivamente contro Piacenza e Kedzierzyn Kozle, possono aver lasciato il segno sul morale di una truppa scossa anche dalle parole d’addio di Lorenzetti (a fine stagione) ma che è comunque al completo, il sei più uno più rodato dell’intera SuperLega: Sbertoli al palleggio con Kaziyski opposto nella formazione titolare, con loro Michieletto e Lavia alle ali, Podrascanin e Lisinac al centro e Laurenzano libero. Il compito principale degli adigini sarà quello di neutralizzare Ngapeth e di affaticare Rinaldi sulla ricezione. Arbitreranno l’incontro al PalaTrento i signori Zanussi e Goitre, fischio d’inizio alle ore 18, trasmissione in diretta streaming su Volleyballworld.tv e via radio su Radio Pico e sul canale Unovolley della piattaforma Spreaker.

Queste le altre partite dell’ultima giornata di campionato che si giocano tutte oggi alle 18 tolta Verona-Cisterna giocata ieri: Perugia-Civitanova (coi marchigiani che potrebbero sopravanzare una tra Trento e Modena vincendo), Milano-Taranto, Piacenza-Padova e Monza-Siena.