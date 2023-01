Valsa Group a Milano per rimanere seconda

Il sentimento di rivalsa sarà quello prevalente quando la Valsa Group scenderà in campo oggi pomeriggio, alle ore 18, nel catino dell’Allianz Cloud di Milano. Rivalsa per il risultato dell’andata, 3-2 per la Powervolley maturato dopo che Modena era stata in vantaggio per 2-1 e 21-17, prologo a un momento di crisi poi brillantemente superato. Rivalsa anche per la delusione di Coppa Cev, una sconfitta sempre 3-2 contro i tedeschi del Luneburg che renderà il match di ritorno europeo uno scoglio da superare ben più duro di quelli affrontati finora. La gara in Germania si porta dietro un lascito tutt’altro che positivo per la Valsa Group: senza i titolari in campo Modena può perdere e da chiunque, esattamente come con il sei più uno classico i gialloblù possono invece battere chiunque, soprattutto in sfida singola. Bossi e Gollini sembrano oggi essere e uniche alternative possibili a chi va sempre in campo, se la situazione lo richiede, così come Salsi e Sala (recuperato, dovrebbe essere della trasferta) sono un’arma per far rifiatare Bruno e Lagumdzija, non per un match intero però. Ecco allora che Andrea Giani non potrà derogare dai ‘soliti noti’ ovvero appunto Bruno e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti al centro e Rossini libero. Milano oggi è un cliente che fa paura: ha eliminato la Lube in Coppa Italia, garantendosi la Final Four a Roma, il risultato forse più prestigioso in Italia della giovane Powervolley, poi ha battuto Siena e rimane in scia delle prime.

I meneghini sono infarciti di ex a partire dalla panchina, su cui è seduto Roberto Piazza, a Modena nella stagione 201617. Porro sarà il regista titolare, opposto Patry, di banda dovrebbero giocare Ishikawa (recentemente in stato di grazia) e Mergarejo, al centro Piano e Loser, libero Pesaresi in una formazione che fa dello stile di gioco aggressivo il suo marchio di fabbrica. La partita allora vivrà sulla vena della battuta di Modena e su quella della difesa di Milano e su alcuni duelli individuali come quello tra Ishikawa e Lagumdzija o la sfida tra compagni di Nazionale e campioni olimpici Ngapeth-Patry. Cosa c’è in palio? Modena lotta per confermare il secondo posto su un campo più che ostico, quello dell’Allianz sarebbe uno scalpo prestigioso è utilissimo proprio in chiave graduatoria, Milano (che ora è settima) vincendo accorcerebbe ancora di più la classifica movimentandola ulteriormente rispetto a oggi. Arbitri dell’incontro saranno Dominga Lot e Rocco Brancati, diretta tv su RaiSport e Volleyballworld.tv, diretta radio su Radio Pico e sul canale Unovolley della piattaforma Spreaker.

Alessandro Trebbi