Valsa Group a Perugia con Giani ai titoli di coda

È la sfida nobile di questo play off per il quinto posto, ed è una sfida ancora più particolare non soltanto per il rango delle due contendenti, Perugia e Modena, ma forse anche e soprattutto per ciò che è accaduto dall’una e dall’altra parte negli ultimi giorni. Se in Umbria Andrea Anastasi è ancora in bilico (e senza contratto) e in bilico sembra addirittura Leon, che potrebbe fare le valigie in estate, sotto la Ghirlandina il terremoto è proprio quello riguardante l’allenatore, con Andrea Giani non riconfermato per la prossima stagione e ancora mistero su chi sarà il suo successore. Con che spirito il ‘Giangio’ siederà allora oggi sulla panchina gialloblù, in una partita fondamentale (per Modena) per trovare l’accesso alle semifinali di questo torneo di consolazione che vale l’ultima cartella europea a disposizione del campionato italiano? Sicuramente abbattuto ma, come ci ha abituato, sicuramente da professionista. A condizionare i giocatori in campo, più che le voci di mercato e riguardanti la panchina, saranno le motivazioni da trovare, per due squadre che puntavano più in alto e che si trovavano entrambe in vantaggio (e col match point in casa, Modena addirittura due) nelle loro serie dei quarti di finale dei play off scudetto. Si è appreso che Pope non ha giocato a Padova per un problema alla spalla patito nella rifinitura mattutina prima del match. Sarà in campo questo pomeriggio? Senza ulteriori comunicazioni la risposta dovrebbe essere affermativa.

Una parte della squadra si è presa un weekend di relax alle Baleari, Earvin Ngapeth è brevemente rientrato in Francia, ma oggi saranno tutti a disposizione: Bruno e Sala in diagonale principale, Rinaldi e Pope alle ali, Sanguinetti e Bossi al centro con Gollini libero, potrebbe essere questa la formazione della Valsa Group. Difficile indovinare anche le scelte che potrebbe fare Anastasi: nell’ultimo match giocato e vinto al tie-break con Verona, l’allenatore mantovano era partito con Giannelli ed Herrera sulla diagonale principale, Leon e Plotnytskyi di banda, Russo e Flavio al centro con Piccinelli libero, ma aveva poi ruotato tutti gli effettivi, con la Sir Safety che conferma anche nel gironcino di consolazione di avere due squadre titolari perfettamente intercambiabili. Inizio del match alle ore 18 al PalaBarton, per una volta saranno forse più interessanti le dichiarazioni del risultato, arbitreranno Rossi e Salvati, diretta su Volleyballworld.tv e in radio su Unovolley e Radio Pico. Alle 19 si gioca anche l’altro match di giornata, Verona-Monza, mentre riposa Padova. Domenica 30 aprile poi ultima giornata con Modena-Verona e Padova-Perugia.

Alessandro Trebbi