Valsa Group, a Perugia il cuore non basta

SIR SAFETY SUSA PERUGIA

3

VALSA GROUP MODENA

0

(25-22 25-21 34-32)

Perugia: Rychclicki 16, Giannelli 5, Leon 12, Semeniuk 11, Flavio 9, Russo 5, Colaci (L), Ropret, Plotnytskyi, Herrera ne, Solé ne, Cardenas ne, Mengozzi ne, Piccinelli (L2) ne. All. Anastasi.

Modena: Sala 14, Bruno, Rousseaux 10, Rinaldi 13, Sanguinetti 8, Stankovic 4, Rossini (L), Salsi, Pope, Marechal, Ngapeth, Lagumdzija ne, Bossi ne, Gollini (L2) ne. All. Giani.

Arbitri: Rossi e Salvati.

Note: spettatori 2300. Durata set: 28’, 30’, 44’. Tot: 1h42. Perugia: ace 5, bs 16, muri 12, errori totali 26. Modena: ace 5, bs 17, muri 1, errori totali 26.

Ci mette il cuore, ci mette la voglia e l’atteggiamento Modena, ma la Perugia che si presenta in campo per la quarta giornata del gironcino Challenge è troppo più forte. Anche perché Andrea Anastasi, nella sua ottica di turn over, manda in campo quella che a inizio stagione tutti pensavano potesse essere la formazione titolare stabile della Sir Safety. Non bastano allora un ottimo Sala per metà match, un Rousseaux in crescita e un buon innesto di Salsi a contrastare la forza degli umbri. Se Modena vorrà conquistarsi le semifinali di questo torneo, allora, dovrà vincere contro Verona da tre punti domenica 30 aprile, passo d’addio al PalaPanini per Earvin Ngapeth, Salvatore Rossini e improvvisamente per Andrea Giani, coi primi due probabilmente in campo da titolari. Oppure potrà vincere 3-2 o addirittura perdere 2-3 a patto che Padova non faccia punti con Perugia.

Nel frattempo ovviamente a tenere banco sarà la questione allenatore: da ieri sera sembra essere molto più vicino Andrea Anastasi, con Angelo Lorenzetti che intanto ha conquistato la sua ennesima finale scudetto battendo Piacenza 3-1 in gara 5.

Modena parte con Rousseaux e Rinaldi, e con Rossini titolare assieme a Bruno e parte meglio, mettendo a segno due ace fino al 3-5 ma Perugia rimonta, sorpassa 11-9 e va 17-13 con Rychlicki. I gialloblù non ci stanno e con un mezzo ace di Sanguinetti tornano a -1 e ci rimangono fino al termine del set senza riuscire mai a ricucire l’unico break rimasto fino al muro di Russo su Saguinetti sul 25-22. Parte ancora avanti Modena nel secondo set, con Rinaldi e Sala fa 2-5. Perugia questa volta pareggia a quota 10 e poi sorpassa con Flavio 11-10. Il break arriva sul 14-12, e come nel set precedente la Valsa Group rimane agganciata ma stavolta pareggia a quota 17 col secondo ace di Sanguinetti. Giannelli fa 19-17, poi fa anche 21-18 e 23-18 con gli ace che diventano decisivi per il parziale che si chiude sul 25-21 con Rychlicki. Giani manda Salsi in campo al posto di Bruno a inizio terzo parziale, la Sir Safety va avanti subito di un break. I gialloblù rimangono lì e sorpassano 7-9, con Sala scatenato.

Dura poco però, Modena si ferma sul muro dei padroni di casa e inizia a sbagliare in attacco (13-9 con un parziale di 6-0 senza che la Sir debba mai attaccare), Modena risponde con Rinaldi al servizio 13-13. Due muri di Rychlicki su Rousseaux valgono il 17-14. Il belga e Sala calano spaventosamente in attacco, non Sanguinetti che da solo tiene in piedi le speranze di Modena con l’ace del 20-18. Come per tutta la partita Modena rimane lì, dal 24-21 arriva al 24-23 con Rinaldi e al 24-24 con Rousseaux. Un pallonetto di Rinaldi su una grande difesa di Salsi vale il 25-26. Dopo tre set point Modena, Perugia torna al match ball ma Semeniuk incoccia in due errori consecutivi: 29-30, ma Perugia la ribalta di nuovo sul servizio di Flavio, chiudendo col muro su Rousseaux e col rigore di Russo 34-32.

Alessandro Trebbi