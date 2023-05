Valsa Group a Perugia In palio un posto in finale

di Alessandro Trebbi

Potrebbe essere l’ultima stagionale, come poteva esserlo con Verona e non lo è stato e, chissà, forse non sarà nemmeno oggi pomeriggio, anche se l’impresa è nettamente più proibitiva rispetto agli impegni precedenti. La Valsa Group Modena scende oggi a Pian di Massiano, nel fortino della Sir Safety Perugia, per giocarsi un posto nella finale che vale l’accesso alla Challenge Cup, nei torneo di consolazione per la quinta piazza finale che i gialloblù hanno già vinto nel 2021. Proveranno a bissare quel successo, anche se l’impresa è sicuramente molto più proibitiva, per avere un’opportunità europea anche la prossima stagione, nonostante le voci dicano che la dirigenza gialloblù si sia già messa al lavoro per chiedere alla Cev una wild card in ogni caso, in quanto club detentore della Coppa Cev e con tutto il pedigree storico di successi (anche continentale) che i modenesi ben conoscono.

Potrebbe essere l’ultima stagionale e quindi, di conseguenza, potrebbe essere l’ultima di Giani, Nagpeth, Rossini, ma anche Lagumdzija e forse altri, con la casacca gialloblù addosso. Se lo sarà dipenderà molto da Modena, certo, ma ancora di più dalla corazzata Perugia, l’enorme delusa della stagione che dopo aver vinto Supercoppa Italiana e Mondiale per Club si è completamente smarrita uscendo sconfitta dalla semifinale di Coppa Italia, da quella di Champions League e addirittura dai quarti di finale scudetto. Il tecnico degli umbri, Andrea Anastasi, è anch’egli in uscita, e capire con quale formazione affronterà l’incontro è un rebus come lo è stato per tutta la stagione: tornerà titolare Giannelli, molto probabilmente, come opposto ballottaggio tra Herrera (che rimarrà) e Rychlicki (che andrà a Trento), di banda dovrebbero giocare Semeniuk e Polotnytskyi. E Modena? Qualcuno dice che si vogliano di nuovo in campo i titolari, con Bruno, Lagumdzija e Ngapeth.

Giani però sembrava più propenso a dare fiducia alla formazione che ha conquistato l’accesso a questa semifinale. Si vedrà, in ogni caso sarà una bella passerella per tutti, davanti a un PalaBarton forse non vestito a festa come dei precedenti (a proposito, Perugia conduce 24-20 negli scontri diretti) ma sicuramente infuocato come in ogni sfida tra emiliani e umbri. Fischio d’inizio alle ore 18, chissà se quello finale sarà finale davvero, arbitreranno Pozzato e Giardini, diretta streaming su Volleyballworld.tv e radio su Radio Pico e sul canale Unovolley di Spreaker. Contemporaneamente si giocherà anche l’altra semifinale, quella tra Vero Volley Monza (in casa) e Pallavolo Padova. La finalissima è in programma per sabato 13 maggio con campo e orari che saranno definiti in base alle vincenti.