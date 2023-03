Valsa Group, al via la sfida playoff con Piacenza

di Alessandro Trebbi

Finalmente la post season, anche se non con l’avversaria che Modena avrebbe meritato con l’impronosticabile terzo posto conquistato nella stagione regolare. Niente di facile, sul percorso di Bruno e compagni, ma una delle più serie candidate allo scudetto, quella Gas Sales Piacenza che dopo un campionato disastroso (viste le attese) si è portata a casa la Coppa Italia e si è fatta eliminare in Coppa Cev dai belgi del Roeselare. Una formazione piena di talento ed evidentemente sin qui di problemi, quella allenata da dicembre da coach Massimo Botti, vice-Bernardi subentrato a ‘mister secolo’ dopo un esonero burrascoso, pieno di non detti e di polemiche. Se c’è una cosa che a Piacenza è mancata quest’anno è la continuità, e in una serie da tre vittorie in cinque partite è un aspetto da tenere in considerazione. Nessun dubbio sul fatto che una formazione che può contare su Simon, Leal, Lucarelli, Brizard e Romanò sia favorita rispetto alla Valsa Group Modena, ma i ragazzi di Andrea Giani avranno dalla loro parte il fattore campo, aspetto non indifferente soprattutto se si parla di PalaPanini e di play off, e una consapevolezza di sé cresciuta esponenzialmente nel corso della stagione. Botti dovrebbe partire con Brizard al palleggio, Romanò opposto, Lucarelli e Leal di banda, Simon e Caneschi al centro e Scanferla libero, potendo contare in panchina soprattutto sugli schiacciatori Basic e Recine per cambiare il match. Andrea Giani non deorgherà dalla formazione titolare che ha giocato da dicembre in poi: Bruno e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti al centro, Rossini libero quindi. Quali i temi della sfida? Sicuramente la battuta: Modena contro Belchatow è riuscita a fare la differenza proprio quando ha innescato i suoi bombardieri dai nove metri, la stessa Piacenza ha almeno cinque battitori in grado di spaccare i set in qualsiasi momento. Poi i gialloblù dovranno con la propria pazienza cercare di innervosire gli attaccanti avversari, abituati a mettere palla a terra subito o quasi: difesa e lettura del palleggiatore gli strumenti utili. Inizio alle ore 20:30 con arbitri Zavater e Lot, diretta streaming su Volleyballworld.tv e radio su Radio Pico (frequenze Fm, Dab e applicazione) e Unovolley. Ieri la gara d’esordio è stata tra Perugia e Milano (3-0), oggi in contemporanea a Modena si giocano Civitanova-Verona (diretta Rai Sport) e Trento-Monza.