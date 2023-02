Valsa Group batte Taranto, ora è seconda

di Alessandro Trebbi

L’ennesima vittoria di Bruno e compagni, che da ieri sono al secondo posto da soli. La sconfitta casalinga di Trento contro una Perugia che non ha nessuna intenzione di fermarsi ma che ha lasciato per strada il primo punto in stagione, infatti, ha sancito il distacco (due punti) tra le due formazioni che viaggiavano appaiate da un po’ di giornate e ora la Valsa Group può provare a gestirsi tre lunghezze di vantaggio sull’Itas prima dello scontro diretto all’ultima giornata.

La trasferta di Verona e il match casalingo con Monza si metteranno in mezzo al cammino di Modena, allora, per concludere la regular season nel miglior modo possibile, inimmaginabile a ottobre. Sulla partita contro Taranto poco da dire se non che è stata una copia più bella di quella vinta a Lubiana: un set di amnesia (in Slovenia il secondo, ieri il terzo) in mezzo a parziali di fatto dominati. Nel primo e nel secondo set erano stati Rinaldi e Lagumdzija a tirare la carretta, nel quarto Earvin Ngapeth, che ieri ha spento 32 candeline, ha giocato quasi da solo mettendo a segno ben 8 punti personali, reagendo a un terzo set costellato di errori e a una partenza abulica anche nel quarto.

La partita. Per un attacco virale Taranto deve fare a meno di Loeppky, faro dell’attacco di banda, al suo posto Andreopoulos. Modena invece è in formazione tipo. Nonostante ciò è Taranto ad andare avanti 3-6 sul turno di Falaschi, ma presto è 6-6 con Rinaldi e l’errore di Andreopoulos. Taranto va poi in affanno in posto quattro: Antonov out e Andreopoulos murato da Lagumdzija per il 13-10 che diventa 14-10 con l’ace di Bruno. Un Rinaldi costante tiene in piedi il cambiopalla ma Lawani ricuce fino al -2. Modena torna al 21-17 con l’ace di Stankovic. Taranto rientra di nuovo a -2 ma ancora Rinaldi e la pipe di Ngapeth chiudono 25-22. Una Modena convinta va 5-2 con la difesa di Bruno Rezende su Lawani che diventa punto diretto nel secondo. Lo stesso Lawani però è infermabile: 7-7 con anche la diagonale di Antonov. La Valsa Group torna avanti col muro e il doppio attacco di Lagumdzija per il 16-11. Poi Ngapeth ci mette il doppio ace per il 18-11. Cue muri su Lawani, uno di Stankovic e l’altro di Rinaldi, poi Stankovic mura anche il neo entrato Ekstrand per un clamoroso 23-14. La chiusura è sul 25-16 con l’ace di Rinaldi. Nel terzo Lagumdzija sbaglia due attacchi consecutivi: 9-11, Modena sin lì aveva un solo errore e una sola murata subiti. L’ace di Falaschi dice +3 Prisma, Lawani fa +4 e Andreopoulos +5 con l’ace (12-17). Una controversa decisione arbitrale lascia il punto a Taranto per il 17-20 nonostante un’invasione fantasma di Modena negata dal videocheck. Col muro Taranto ferma due rigiocate che potevano rimettere in corsia Modena e fa 19-24 con Andreopoulos che segna due muri e un attacco. La chiusura è l’errore di Ngapeth sul 20-25. Nel quarto è ancora Taranto a partire forte con Lawani e quando Lagumdzija sbaglia è 1-4. Gli ospiti però sbagliano e già a quota 5 Ngapeth pareggia, guidando una reazione che vale il +3 Valsa Group. Ngapeth segna il 14 e il 15-10 in bilanciere. Bruno e compagni non si voltano più indietro, mentre Taranto man mano si spegne. L’ace di Rinaldi vale il 23-17, Ngapeth sigla il 24 poi sbaglia Alletti per il 25-18 finale.