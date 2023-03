Valsa Group-Belchatow: l’Europa per il riscatto

di Alessandro Trebbi

Il tempo per rimuginare non c’è, rimane solo una cosa da fare per Modena Volley: volgere lo sguardo al futuro che ormai è già presente, la semifinale di Coppa Cev contro il Pge Skra Belchatow, con gara 1 in casa, un match da vincere per avere più chance possibili in Polonia, al ritorno, il 15 marzo. Nessun pensiero allora a Monza o alla lotta per il secondo posto in regular season o ai playoff, testa soltanto alla coppa europea nella quale i gialloblù non hanno deluso le aspettative come lo scorso anno, ma anzi sono andati avanti vincendo sette partite su otto, con l’unica stecca del tie-break lasciato a Luneburg negli ottavi, poi rimediato in casa. L’avversario è altro livello, altra pasta rispetto a quelli incontrati sinora: il Belchatow può contare su una formazione che mischia star internazionali a pilastri o ex pilastri della nazionale polacca. Lomacz al palleggio, Atanasijevic opposto, Kooy e Lanza alle ali, Bieniek e Klos al centro con Gruszczynski libero. In Plus Liga la formazione, allenata da metà febbraio dal ‘nostro’ Andrea Gardini, occupa l’undicesima posizione, dopo ben 17 sconfitte in 26 partite a fronte di ingenti investimenti, una situazione che ha indotto il main sponsor a chiedere e ottenere un cambio di presidenza. In coppa però il percorso è diverso, e soprattutto la Cev è rimasto l’unico obiettivo raggiungibile, nel quale i polacchi concentreranno tutte le energie. Ecco perché Giani dovrà preparare i suoi a stare molto attenti. Tornerà Ngapeth, che si riprenderà il suo posto accanto a Rinaldi, per il resto Bruno e Lagumdzija comporranno la diagonale principale, Stankovic e Sanguinetti presidieranno il centro, Rossini sarà il libero. Fischio d’inizio alle ore 20:30 al PalaPanini con arbitri lo spagnolo Robles Garcia e il ceco Novak, streaming tv su Eurovolley.tv e Discovery + e radio su Radio Pico e Unovolley.

Dragan Stankovic. Così il centrale serbo alla vigilia: "Domenica è andata male nel tie-break, non ne abbiamo ancora vinto uno in questa stagione e ci servirà migliorare sotto questo aspetto in vista delle prossime gare che saranno tutte difficili. Contro Monza siamo partiti male ma siamo stati bravi a recuperare e siamo andati vicini alla vittoria, è una sconfitta che ci pesa molto, a Trento sarà una sfida durissima e proveremo a vincere da tre punti per conquistare il secondo posto. Belchatow, anche se indietro in classifica nel proprio campionato ha una rosa di alto livello, con una formazione titolare esperta e tanti giocatori che hanno giocato in nazionale. Avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi e dovremo esprimere al massimo il nostro livello di gioco. Dobbiamo lavorare bene in ricezione contro i loro battitori forti. Non dobbiamo avere fretta".