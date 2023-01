Valsa Group, c’è la Lube In palio il secondo posto

di Alessandro Trebbi

Altri dieci giorni di pausa, come quelli che Modena aveva goduto prima di Santo Stefano, per un richiamo fisico, per recuperare dagli acciacchi e soprattutto per far riposare i quattro che più di tutti hanno speso in questo inizio di stagione, Bruno, Lagumdzija ma soprattutto Rinaldi e Ngapeth, ancora oggi senza un sostituto di peso nonostante Casadei stia cercando assiduamente alternative sul mercato. Il tutto al netto che sia Ngapeth che Stankovic si sono dovuti confrontare con due diverse forme influenzali in settimana, anche se entrambi dovrebbero essere della partita.

La Valsa Group torna in campo nel match d’alta quota con la Lube Civitanova, lo fa sapendo di non poter contare su troppe alternative ma anche con la fiducia derivante dalle ultime tredici partite, dove le uniche due formazioni in grado di fermare i gialloblù sono state Perugia e Trento, campioni e vice campioni del mondo, le due squadre accreditate per spartirsi tutto in Italia e in Europa. Modena è più forte di quello che si credeva: fuori dalle mura del PalaPanini ma forse anche dentro e ora la gara di Bruno e compagni diventa più un campionato di resistenza. Per quanto riusciranno i gialloblù a mantenere questa qualità e lo sforzo fisico e in modo particolare mentale atto a tenere il rendimento di cui sono capaci? Intanto oggi c’è un big match che assegna il secondo posto, e Giani sa di non avere al meglio né Ngapeth né Stankovic. Con loro anche i soliti Bruno-Lagumdzija, Rinaldi di banda, Sanguinetti al centro e Rossini libero, con Krick prima alternativa nel caso il serbo non ce la facesse e Marechal caldo dalla panchina. Sarà sicuramente utilizzato anche il classico doppio cambio con Sala e Salsi, poi starà a Bruno gestire il gioco in modo da ottenere il massimo dal suo numero 9 che in settimana si è allenato poco. E Civitanova? La Lube sta facendo nel complesso un ottimo percorso, seconda in campionato, ben messa in Champions nonostante almeno un paio di vittorie all’ultimo respiro, rosa ampia e oggi quasi a piena disposizione.

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano di Milano però non può non aver lasciato strascichi, così come la vicenda Zaytsev tra estate e inizio stagione. Blengini giocherà verosimilmente con De Cecco e Zaytsev sulla diagonale principale, Nikolov e Yant di banda, Chinenyeze e Anzani al centro con Balaso libero e Bottolo pronto a partire al posto di uno dei due Martelli di cui sopra. Fischio d’inizio alle ore 18, arbitri Goitre e Pozzato, diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv, in radio su Radio Pico e Unovolley il canale di Spreaker dedicato alla Valsa Group.