Valsa Group, è il giorno di coach Petrella

di Alessandro Trebbi

È il grande giorno di Francesco Petrella. Il nuovo coach di Modena Volley per la stagione 20232024 verrà infatti annunciato oggi, in una conferenza stampa al PalaPanini. Verrà annunciato oggi dopo che mercoledì sera si è laureato campione d’Italia con l’Itas Trentino nella quale ricopriva fino a due giorni fa il ruolo di secondo allenatore alle spalle dell’intramontabile Angelo Lorenzetti, al suo quarto scudetto personale in tre città diverse, due con Modena, il primo a Trento dopo una rincorsa durata sette anni. Assieme al nuovo tecnico, Petrella appunto, ci saranno anche la presidente Giulia Gabana e il direttore sportivo Alberto Casadei, che racconteranno come si è arrivati a questa scelta coraggiosa e allo stesso tempo totalmente inattesa. Una scelta confermata, qualora ce ne fosse bisogno, dalla ‘visita’ che Gabana e Casadei hanno fatto al PalaTrento per omaggiare e salutare il neo-campione d’Italia. Forse la conferenza di oggi sarà anche il terreno giusto sul quale scoprire se lo staff tecnico attorno a Petrella sarà confermato rispetto all’anno scorso: molto probabile che rimangano sia Roberto Ciamarra (magari con un’ulteriore promozione) che il preparatore atletico Oscar Berti, più incerta la posizione del vice di Andrea Giani Sebastian Carotti.

Petrella prenderà possesso dei suoi uffici e della sua postazione al PalaPanini sin da subito, in quella che è in assoluto la sua prima esperienza come primo allenatore di un club: l’inizio è forse uno dei più prestigiosi, sulla panchina della squadra della sua città. A Modena negli scorsi giorni si sono allenati sia Davyskiba che Federici, ma quasi tutti gli elementi della rosa saranno impegnati con le rispettive Nazionali, seniores o junior, e quindi un lavoro più mirato si potrà fare soltanto da settembre, completo solo da ottobre quando gli azzurri, Brehme e Bruno rientreranno dal torneo di qualificazione olimpica che si disputerà a Rio de Janeiro tra il 30 di settembre e l’8 di ottobre e che assegnerà due posti per i Giochi.