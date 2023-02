Valsa Group, ecco la prima di quattro finali

di Alessandro Trebbi

Ne mancano quattro, quattro partite per far terminare a Modena Volley la regular season in una maniera impronosticabile. Lo sforzo però non sarà di poco conto, né contro Verona, né contro Monza, né ovviamente all’ultima giornata contro Trento, possibile spareggio per aggiudicarsi il secondo posto. Non sarà semplice neanche questa sera, nel match numero uno di quattro contro una Gioiella Prisma Taranto che sarà anche fanalino di coda, ma ha impegnato Piacenza e Trento. La Valsa Group, terza ma attaccata al secondo posto dell’Itas a quota 35 punti, affronta così Taranto, ultima ma agganciata al penultimo posto di Siena a quota 14, e lo fa per mettere l’ipoteca sul terzo posto dopo aver ottenuto quella sul quarto. Andiamo con ordine. Con che formazione giocheranno i pugliesi, allenati dal veterano Vincenzo Di Pinto? Con Stefani fuori per infortunio la diagonale principale dovrebbe essere costituita dal palleggiatore Falaschi e dall’opposto francese Lawani, mentre di banda spazio alla rodata coppia Loeppky-Antonov, al centro dovrebbero giocare Alletti e Larizza mentre Rizzo sarà il libero. Una squadra senza picchi tecnici ma che ha dimostrato nel corso della stagione grande capacità di stare dentro le partite. E Modena? Non è forse nel suo momento di gioco più brillante, ma sta vincendo le partite che deve vincere e in modo particolare nell’ultima uscita di campionato contro Siena e in Coppa Cev contro Lubiana ha mostrato il carattere e la consapevolezza giusti per andarsi a prendere i risultati che servivano. Con Taranto dovrebbe giocare la solita formazione: Bruno al palleggio, Ngapeth e Rinaldi di banda, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rosini libero, ma è probabile che se il match lo consentirà ci sia sempre più spazio per Tomas Rousseaux, che nei brevi scambi dei quali è stato protagonista a Lubiana ha risposto bene. L’inizio del match è previsto al PalaPanini per le ore 18, arbitri dell’incontro saranno Pozzato e Rossi, diretta tv in streaming su Volleyballworld.tv e in radio su Radio Pico e Spreaker, canale Unovolley. Queste le altre partite dell’ottava giornata di ritorno: Cisterna-Monza (giocata ieri), Padova-Verona (ore 15:30), Piacenza-Milano (ore 15:30), Trento-Perugia (posticipo delle ore 18:30 cui Modena è ovviamente molto interessata). Rinviata a data da destinarsi, invece, la partita tra Siena e Lube a causa degli eventi sismici.