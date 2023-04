Valsa Group, il tie break è ancora fatale

PALLAVOLO PADOVA

3

VALSA GROUP MODENA

2

(25-21 22-25 25-21 26-28 15-11)

Padova: Guzzo 10, Zoppellari 2, Desmet 19, Gardini 20, Canella 6, Crosato 1, Zenger (L), Takahashi 6, Asparuhov 11, Saitta 1, Cengia, Volpato 2, Favaro ne, Lelli (L2) ne. All. Cuttini.

Modena: Sala 25, Bruno 2, Rinaldi 16, Rousseaux 12, Bossi 9, Sanguinetti 6, Gollini (L), Pope 1, Marechal, Stankovic ne, Ngapeth ne, Lagumdzija ne, Salsi ne, Rossini (L2) ne. All. Giani.

Arbitri: Brancati e Nava.

Note: spettatori 600. Durata set: 26’, 27’, 26’, 34’, 17’. Tot: 1h10. Padova: ace 7, bs 22, muri 9, errori totali 35. Modena: ace 4, bs 20, muri 5, errori totali 35.

Due filosofie a confronto, due approcci al match completamente diversi: quello di Cuttini e di Padova con una rotazione continua degli effettivi e anche alcuni esperimenti, quella di Andrea Giani con in campo gli stessi sei più uno per due ore e mezza e senza spazio per Lorenzo Pope che pure con le parole e con la prestazione con Monza quello spazio reclamava a gran voce.

Il risultato è stato una partita decisamente brutta, con tante imperfezioni e disattenzioni, con Padova più capace di imprimere accelerazioni decisive, come quelle finali del primo set e soprattutto del tie-break, vinto con tre servizi vincenti consecutivi del belga Desmet. Da salvare senza dubbio la prestazione da leader di Lorenzo Sala, mentre la fase punto è quasi totalmente mancata, sia nel fondamentale della battuta che in quello del muro, con anche una difesa abulica e due coperture lasciate cadere senza muoversi nel quinto set. Ora Modena ha due punti in classifica nel gironcino, esattamente come Monza e Padova, ma senza vittorie come le due rivali. Bisognerà compiere almeno un’impresa tra Perugia il 25 aprile e Verona il 30.

Si parte con un primo set nel quale Giani non promuove Pope, ma lascia in campo Rousseaux al fianco di Rinaldi, con Sala come opposto e la novità Bossi accanto a Sanguinetti al centro. Il primo break è a firma Gardini, Modena sorpassa sul 9-11 ma si fa rimontare subito e poi è ancora Gardini ad andare all’ace e alla pipe per il 17-14. Bossi ricostruisce due punti per il -1 ma i gialloblù crollano in ricezione nel finale e in un amen è 25-21. Finalmente Modena riesce a trovare qualche punto in fase break nel secondo anche se Padova va avanti fino al 15-13 prima di fare harakiri con Gardini e Desmet che regalano a Modena il 22-24 dopo che Rinaldi e Rousseaux avevano a loro volta sbagliato due rigiocate facili. Chiude Sala sul 22-25. Il turno di Rousseaux vale subito il break a Modena (0-3) nel terzo, ma a quota 5 è già parità. Un errore di Sala regala il 10-8 a Padova, poi la bilancia degli errori si inverte: fuori Gardini, fuori Desmet, muro di Sanguinetti su Guzzo e 15-17. Entra Takahashi per Padova e di nuovo il set si capovolge sul 19-18 con dentro anche Asparuhov per Guzzo. Modena non si rialza più: Rousseaux viene murato, Asparuhov segna l’ace del 25-21, un parziale di 9-3 Padova dal 16-18. Nel quarto Modena Cuttini continua una girandola di cambi, non seguito da Giani. C’è più equilibrio, Modena va al set point, poi si ritrova 25-24 Padova. Il match point lo annulla Sala, poi un obbrobrio di Cengia vale il nuovo set ball Modena, quello buono è il successivo quando Gardini spara out regalando ai gialloblù il tie-break sul 26-28. Modena inizia il tie-break ricevendo malissimo (5-2), dormendo in copertura (9-7), ma poi aggrappandosi al muro di Pope, entrato per il fondamentale, va all’11-11. Dura poco: triplo ace di Desmet, 15-11 e ottavo tie-break perso in stagione da Modena su undici giocati.

Alessandro Trebbi