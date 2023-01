Valsa Group in campo a Cisterna per garantirsi uno dei primi tre posti

di Alessandro Trebbi

È un match di importanza capitale, quello con Cisterna. Lo è stato all’andata, quando da quella vittoria contro i laziali la Valsa Group riemerse dalle sabbie mobili di un periodo buio. Lo sarà oggi, perché dopo una poderosa rimonta Bruno e compagni vogliono provare a garantirsi uno dei primi tre posti, e magari giocarsi lo spareggio per il secondo in quel di Trento, all’ultima giornata.

Il tutto cercando di gestire al meglio le energie, impresa non facile con anche l’impegno di Coppa Cev, competizione cui ora Bruno e compagni credono di poter arrivare in fondo, dopo lo scampato pericolo col Luneburg. La schiena che ha dato problemi a Earvin Ngapeth probabilmente costringerà il palleggiatore a usarlo col contagocce e nei momenti più opportuni anche stasera, mentre chi è chiamato a una poderosa riscossa è Adis Lagumdzija, dopo due prestazioni più che opache contro Perugia e i tedeschi dell’Svg, culminate con la panchina in Coppa Cev mercoledì sera. Difficile che Giani riparta da Sala come titolare, proprio per dare al turco l’occasione di rifarsi e di riprendere un ritmo che sembra perduto. Rinaldi, Stankovic, Sanguinetti e un Rossini ormai certo della non riconferma a fine stagione sono invece i capisaldi, assieme a Bruno, da cui ripartire senza esitazioni. La Top Volley di Fabio Soli (allenatore modenese quasi certo di finire sulla panchina di Trento il prossimo anno), è la vera sorpresa del campionato. Partita per cercare una difficile salvezza, la formazione pontina ha prima conquistato i quarti di Coppa Italia (persi con la Sir Safety) e poi ha mantenuto fin dalla prima giornata una posizione all’interno della griglia play off. Lotta per arrivare nelle otto fino alla fine. Pur nelle difficoltà dell’ultima giornata Dirlic dovrebbe ripartire come opposto, mentre Baranowicz sarà il palleggiatore, di banda Sedlacek e Kaliberda, al centro Zingel e Rossi con Catania libero. Sarà una partita dura, molto passerà dalla vena in battuta di Modena e dalla pazienza in ricostruzione di Cisterna. Si gioca al Palasport di Cisterna con inizio del match posticipato alle ore 20:45. Arbitreranno Braico e Puecher, diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv, assieme a Unovolley e Radio Pico per ciò che riguarda la radio.

Questo il resto della sesta di ritorno: Milano-Perugia 0-3, Verona-Lube, Trento Monza, Piacenza-Taranto (ore 15:30) e Siena-Padova (ore 15:30).

Questa la classifica prima di ieri: Sir Safety Perugia 51, Itas Trentino e Valsa Group Modena 29, Lube Civitanova 26, Gas Sales Piacenza 25, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano e Top Volley Cisterna 23, With U Verona 22, Pallavolo Padova 14, Gioiella Taranto 13, Emma Villas Siena 12.