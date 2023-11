Valsa Group in emergenza. Con Padova senza opposti

Da dove ripartire dopo la sconfitta di Perugia? Forse da una veloce gita a Lourdes, si potrebbe pensare, visti gli infortuni di Federici e Pinali (Stankovic dovrebbe recuperare dalla forma influenzale) e dal problema alla schiena di Sapozhkov. Ieri la società ha diramato un bollettino medico non troppo incoraggiante, che per Federici prevede anche un intervento in artroscopia. "Il giocatore Filippo Federici – si legge – verrà operato a seguito della lesione a carico del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli esami pre operatori per poi procedere con l’intervento". Questo significa comunque che i tempi ipotizzati, circa un mese per il ritorno in campo, non sono così lontani dalla realtà: verso fine dicembre il libero ex Monza dovrebbe essere nuovamente al suo posto da titolare. "Giulio Pinali ha subito nei giorni scorsi un infortunio muscolare alla coscia destra, sta continuando il lavoro di recupero e dalla prossima settimana potrà riprendere con allenamento differenziato", questo invece il bollettino per l’opposto, in un contesto nel quale piove sul bagnato dopo il grave infortunio alla caviglia. Infine Maksim Sapozkhov, che "sarà sottoposto nella giornata odierna (ieri, ndr) a risonanza magnetica a seguito del riacutizzarsi di un problema alla schiena che il giocatore aveva già manifestato nei giorni scorsi".

Con la sintomatologia accusata domenica le ipotesi potrebbero essere quelle di una piccola ernia o di una contrattura forte. Probabile, se non sicuro quindi, che domani contro Pallavolo Padova coach Francesco Petrella sia costretto ad affidarsi alla formazione coi tre schiacciatori (con Davyskiba in posto due) stante l’assenza di entrambi gli opposti, mentre Gollini sarà di fatto il libero titolare per tutto il resto del girone d’andata o quasi.

OSMANY JUANTORENA. A margine del 3-1 in favore di Perugia maturato domenica, le parole di Juantorena sono state soprattutto rivolte al futuro: "Perugia il primo set non l’ha giocato di fatto, e noi siamo partiti molto forte. Dopo la sfida è stata sulla battuta e la ricezione, la Sir ha spinto come sa fare e noi purtroppo ci siamo innervositi sulle palle alte: quella è stata nei fatti la differenza. Potevamo concretizzare un po’ di più ma come atteggiamento siamo stati molto superiori al match giocato contro Monza una settimana fa. Gli umbri hanno qualcosa in più di noi in questo momento, dobbiamo accettarlo, lavorare e stare lì. Siamo comunque fiduciosi. Con Padova dobbiamo cancellare quanto accaduto nelle ultime due settimane, concentrarci su noi stessi e spingere: è un match in cui dobbiamo fare punti".

Alessandro Trebbi