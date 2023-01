Valsa Group in Germania "Cev obiettivo concreto"

di Alessandro Trebbi

LUNEBURG (GERMANIA)

In campionato il secondo posto è una stelletta da appuntare sul petto con orgoglio, il percorso sin qui netto in Coppa Cev, con quattro vittorie e un solo set perso, è una strada da percorrere ancora con la stessa ‘perfezione’ anche stasera in quel di Luneburg, dove la Valsa Group esaltata dal successo sulla Lube Civitanova si rituffa nell’avventura europea contro una squadra, quella tedesca, che non va presa sotto gamba. Il morale della truppa è comunque alto, lo conferma il direttore sportivo Alberto Casadei, al seguito della squadra in Bassa Sassonia: "Non era scontato tornare in palestra con l’umore alto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia – il suo pensiero – e invece la squadra lo ha fatto e sono molto orgoglioso di questo. I risultati si sono visti contro Civitanova e i ragazzi hanno ancora il sorriso e l’atteggiamento giusto". Una parte di stagione nella quale la Coppa Cev diventa obiettivo quasi principale: "Come tutte le squadre arrivate sin qui ora vediamo il traguardo più vicino – continua Casadei – indubbiamente è una delle competizioni a cui teniamo di più. Ora vogliamo andare il più avanti possibile". Anche se l’asticella delle difficoltà si alza: "Più si va avanti – conclude il direttore sportivo – più si incontrano avversari motivati. Inoltre qui a Luneburg ci aspettiamo un ambiente molto acceso".

Come giocheranno le due formazioni? Poco conosciuti i tedeschi dell’Svg Luneburg, che dovrebbero schierare Worsley al palleggio, Maase opposto, Ewert e Cowell di banda, Schnitzer ed Eshenko al centro e l’altro Worley come libero, unica incertezza potrebbe essere di banda con Van De Kamp al posto di Ewert di banda. L’allenatore ex Trento Stefan Hubner infatti gira spesso e volentieri la formazione, soprattutto i martelli. Da temere? Intanto il gioco veloce di Worley, soprattutto coi centrali, alti ed efficaci, poi il talento di Cowell, martello non altissimo ma dai buoni fondamentali. Tutti americani tolto Eshenko (canadese), e i tedeschi Schnitzer e Maase, tra cui il centrale è uno dei migliori sin qui del campionato tedesco. E la Valsa Group? Difficile che Andrea Giani, almeno inizialmente, conceda riposo agli schiacciatori di palla alta titolari, quindi Ngapeth, Rinaldi e Lagumdzija (Sala non è della trasferta), mentre il turn over potrebbe essere al centro con Krick e Bossi di nuovo titolari. Per il resto Bruno al palleggio e Rossini libero. Inizio alle 19, diretta radio su Radio Pico e sul canale Unovolley di Spreaker. Sugli spalti sia una sparuta rappresentanza degli irriducibili Gialloblu, sia la presidente Giulia Gabana, per la prima trasferta in Coppa Cev.