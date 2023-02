Valsa Group rimonta, ma cade all’ultimo atto

WITHU VERONA

3

VALSA GROUP MODENA

2

(25-19, 28-26, 19-25, 20-25, 15-10).

WITHU VERONA: Spirito 2, Sapozhkov 29, Keita 19, Mozic 19, Grozdanov 3, Cortesia 4, Gaggini (L). Bonisoli, Magalini, Mosca 2. N.e.: Perrin, Zanotti, Raphael. All. Stoytchev. Att. 52% su 115 con 9 err., ric. 23% (14%) su 86, 8 ace, 19 b.s., 10 muri.

VALSA GROUP MODENA: Bruno 3, Lagumdzija 21, Ngapeth 11, Rinaldi 15, Stankovic 13, Sanguinetti 11, Rossini (L). Rousseaux, Salsi, Sala 1. N.e.: Marechal, Krick, Gollini, Bossi. All. Giani. Att. 47% su 120 con 8 err., ric. 43% (23%) su 88, 8 ace, 19 b.s., 11 muri.

Durata set: 25’, 31’, 28’, 26’, 18’, tot. 2.08. Spettatori: 4.446. Arbitri: Curto, Lot. Videocheck: Angelucci, Gioia.

Tra due squadre senza equilibrio, prevale l’equilibrio. E alla fine quell’equilibrio si spezza nell’ovvio: la battuta al salto, con i suoi corollari. Nella sfida dei paradossi, la muscolosa Verona piega Modena costringendola a fare ciò che non faceva da almeno due mesi: ricevere male, per non parlare della difesa. E proprio dove la Valsa Group fa difetto contro la banda di colossi scaligeri, è lì che salgono di colpi i giovani Rinaldi, Sanguinetti e Lagumdzia, tanto da risollevare i loro veterani da una buca profonda due set – per cadere, loro malgrado, proprio sul finire.

L’affanno si è visto, di nuovo, in un Earvin Ngapeth annichilito dal livello fisico della contesa: forse la schiena è tornata a far male, forse no. Sta di fatto che il francese è andato in difficoltà anche nel fondamentale che all’andata gli aveva consentito di mettere alla frusta la fragile Verona, ossia la ricezione: talmente fragile, a tratti, da risultare quasi imbarazzante. A sistemarla ci hanno pensato i bombardieri scaligeri, capeggiati da un Sapozhkov impressionante: 29 punti, equamente distribuiti su primo, secondo e quinto set (nel terzo e quarto non pervenuto, un po’ a sorpresa); dietro di lui ammonticchiano 19 marcature Mozic e Keita; a secco, letteralmente, i centrali. Per Modena è vero il contrario: Sanguinetti e Stankovic in doppia cifra e finalmente bene Lagumdzija, capace di attaccare 6 su 8 nei tie break al culmine di una prova di efficienza totale, che fa sperare in finale di stagione in Gran Crescendo.

La cronaca della partita è frammentaria, come detto: nel primo set Modena avanti 0-5 sulle prime fiammate del turco al servizio, poi sotto anche di 6 quando è Mozic a rispondere al fuoco; un set dominato per metà grazie alla parsimonia negli errori, e poi perso sbagliando (25-19). Il secondo rappresenta un primo spartiacque: tirato, combattuto, rimontato da un grande Rinaldi fino al 23-24. Il set ball è una difesa del giovane martello: Ngapeth prova l’attacco a un piede su palla staccata, ma viene difeso. Il punto decisivo è una battuta flottante di Mosca (subentrato all’infortunato Grozdanov) che manda in tilt Rossini (28-26). Terzo e quarto set sono invece parziali combattuti solo fino a un certo punto: dal 18 in poi Modena li domina, con l’esplosività di Sanguinetti e un elevato tasso di coinvolgimento per Stankovic. Il 19-25 e 20-25 con cui la Valsa recupera sembra girare l’inerzia del match, ma non è così: Keita apre il tie break con le bordate, da lì in poi è un duello Lagumdzija-Sapozhkov, con la differenza che il russo trova degne spalle nei suoi compagni mentre Adis, purtroppo, no.

Fabrizio Monari