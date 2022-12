Valsa Group ringhia, ma è Trento a mordere

di Alessandro Trebbi

Una Valsa Group da spellarsi le mani per un’ora, un Earvin Ngapeth a livelli 2016, un PalaPanini bollente. Gli ingredienti per l’impresa c’erano tutti, ieri sera, è mancato il guizzo per portare a casa un secondo set rimesso in piedi con carattere e smarrito con un paio di occasioni mancate che hanno pesato goccia dopo goccia nei due set successivi.

In Final Four di Coppa Italia ci va Trento, dopo l’1-3 maturato ieri, Modena però dovrà essere molto attenta e consapevole nel metabolizzare questa sconfitta: che è una mezza vittoria, per come i gialloblù hanno approcciato il match, per la qualità degli avversari, per un percorso avviato che non si deve disgregare di fronte a una sconfitta che sicuramente brucia ma che va presa per quello che è, il successo del più forte. La Valsa Group ha davanti un cammino che può portarla lontano sia in Coppa Cev che in campionato, perdersi perché ci si siede a mangiarsi le mani sui due palloni non trasformati nel secondo set di ieri sarebbe un peccato non redimibile. Sulla partita poche considerazioni: nel primo parziale Bruno e compagni hanno fatto tutto bene, leggendo Sbertoli, difendendo ogni pallone, contrattaccando con grande astuzia, senza sbavature. Nel secondo hanno rimontato in maniera impensabile, sono arrivati al set point con un ace di Bruno e poi non sono riusciti a portarsi sul 2-0, lasciando a Kaziyski e all’unico passaggio a vuoto di Ngapeth la scena per l’1-1 che è diventato 1-3 dopo altri due set combattuti nei quali a Giani sono mancati cambi e idee rivoluzionari.

La partita. La Valsa Group parte forte, il muro di Sanguinetti su Michieletto vale l’8-5, poi dopo un’azione monumentale chiusa da Ngapeth arriva anche l’errore di Lisinac per il 10-6. Sbaglia anche Michieletto, Rinaldi no: 13-7. Stankovic ferma uno spento Lavia per il 17-10, poi lo stesso schiacciatore azzurro spara out prima che Sanguinetti segni l’ace del 24-14. Chiude Rinaldi 25-17. Trento fa capire immediatamente che la musica non sarà la stessa nel secondo: 0-3 immediato. Kaziyski però fatica: due errori, poi la rigiocata di Lagumdzija vale il 7-7. Trento mantiene la testa avanti però con l’ace di Michieletto per il 9-11. Rinaldi viene murato sul 10-13, i gialloblù non sfruttano la difesa del pareggio, nell’azione successiva Michieletto fa 19-22 poi Sbertoli mura Rinaldi per il 19-23. Modena rimonta di nuovo fino al 22-23 e dal 22-24 annulla due set ball con l’errore al servizio di Dzavoronok e il terzo errore in attacco di Kazisyki. Ngapeth ha due palle per il 25-24 ma si fa murare da Podrascanin: 24-25. Sanguinetti annulla anche il terzo set ball, poi Bruno va all’ace del 26-25. Annulla Michieletto con Lagumdzija che toglie le mani su un pallone nel quale Modena contesta l’invasione di Sbertoli sotto rete. Kaziyski allora rigioca su Ngapeth poi Laurenzano difende Lagumdzija e ancora Kazisyski chiude 26-28. Nel terzo la Valsa Group va sotto 9-13 sprecando anche due videochek. Entra Sala per Lagumdzija, Giani inserisce anche Krick per Sanguinetti, Trento ancora trema al momento di chiudere ma finisce 22-25. Nel quarto Trento non si scompone e fugge ancora, ancora Modena trova la forza di reagire: ace Lagumdzija poi Michieletto out per il 17-17. Dal 18-18 Modena però si spegne: è l’epitaffio, l’errore di Lagumdzija dice 18-22, quello di Ngapeth 18-23, chiude Lisinac.