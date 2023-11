Valsa Group ritrova il servizio e la vittoria. Sbaglia pochissimo e piega il Cisterna

Un match al servizio come Modena non ne vedeva da tempo regala alla formazione di Francesco Petrella il ritorno al successo, una boccata d’ossigeno dopo un periodo d’apnea a causa dell’infermeria piena e una classifica che ora può sorridere, con ancora quattro match da giocare prima della fine del girone d’andata.

La Valsa Group domina il campo di Cisterna, pur con una pausa lunga nel secondo set, e porta a casa tre punti fondamentali che la rilanciano in classifica e fanno vedere all’orizzonte di Bruno e soci la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Merito di una prestazione con pochissimi errori, come detto due black out lunghi nel secondo parziale e poco altro, e di due prestazioni individuali straordinarie, quella di Vlad Davyskiba, mvp senza discussione del match, infermabile in attacco e in battuta, e quella di Giovanni Sanguinetti, strepitoso da posto tre e attentissimo a muro pur davanti a un mostro sacro come Baranowicz. Un balzo in avanti rispetto alle ultime settimane, e se Modena imparerà a porre un argine ai break lunghi subiti davvero potrebbe diventare la mina vagante di una SuperLega in cui tutte sono ancora vicinissime.

Petrella rischia da subito Sapozhkov titolare, mentre Rinaldi si accomoda in panchina e Falasca affida la squadra alle mani sapienti di Baranowicz. È una Modena scatenata a inizio partita grazie ai servizi di Sapozhkov e Davyskiba e due muri quasi consecutivi di Bruno su Peric: 3-9. Su difesa di Sanguinetti Modena va 6-13, poi ancora Sanguinetti con l’ace del +9. I gialloblù non si voltano più indietro fino al nettissimo 11-25 con l’ennesimo errore di Cisterna. Falasca riparte con Bayram per Peric nel secondo e proprio il turco propizia il 9-5. Juantorena riporta Modena a -1 e il pareggio arriva con l’ace di Davyskiba per il 14-14 che diventa 14-18 sul servizio devastante del bielorusso. Di nuovo Cisterna sotto (17-18), di nuovo errore di Faure (20-17), poi Modena si spegne: errore di Sanguinetti e due murate subite prima da Juantorena e poi da Sapozhkov (21-20). Mazzone mura di nuovo Juantorena poi schiaccia il rigore del 23-21, Ramon chiude 25-22 un parziale finale di 8-2 per i laziali. Davyskiba inizia come una furia il terzo set, poi ci pensa Sanguinetti col muro per il 3-7 e con gli ace per il 5-11, poi un altro muro per il +7. Davyskiba è infermabile, Modena veleggia fino al 20-25 nonostante qualche piccolo errore. Cisterna va 10-8 nel quarto, Davyskiba e Juantorena pareggiano subito poi l’ace di Brehme, il muro di Sanguinetti, l’altro ace di Brehme dicono 11-14. Ramon sbaglia Sanguinetti segna il 13-18. Poi è il turno dell’mvp Davyskiba a chiudere il match, con due ace intervallati dai punti di Brehme e Juantorena.

Alessandro Trebbi