Valsa Group sfilacciata, non riesce l’impresa

VALSA GROUP MODENA 0 GAS SALES PIACENZA 3 (21-25 22-25 23-25) MODENA: Lagumdzija 11, Bruno, Ngapeth 14, Rinaldi 6, Stankovic 8, Sanguinetti 3, Rossini (L), Sala, Rousseaux, Bossi, Marechal, Salsi ne, Krick ne, Gollini (L2) ne. All. Giani. PIACENZA: Romanò 6, Brizard, Lucarelli 7, Leal 15, Simon 10, Caneschi 11, Scanferla (L), Recine 1, Basic, Gironi ne, Roamy Alonso ne, Cester ne, De Weijer ne, Hoffer (L2) ne. All. Botti. Arbitri: Zanussi e Pozzato. Note: spettatori 3744. Durata set: 27’, 30’, 38’. Tot: 1h35. Modena: ace 7, bs 17, muri 5, errori totali 25. Piacenza: ace 4, bs 18, muri 10, errori totali 24. Non riesce l’impresa a una Modena Volley molto più sfilacciata rispetto a quella tignosa e sempre attaccata agli avversari delle prime due partite. Una Piacenza più ordinata e con un Simon tornato a livelli di forma eccellente a muro e in difesa (non certo, ancora, in attacco), fa sua l’intera posta giocando da Modena, ovvero affidandosi agli uomini giusti nel momento giusto, forzando il servizio senza esagerare negli errori e mandando in confusione il muro e la difesa avversari laddove Bruno, per una volta, ha perso il confronto con Brizard, letto perfettamente dai centrali e dalle ali avversarie,...