Valsa Group si schianta sul muro di Milano

ALLIANZ 3 VALSA GROUP MODENA 1 (23-25, 30-28, 25-18, 25-21). : Porro 2, Patry 14, Melgarejo 17, Ishikawa 20, Piano 5, Loser 13. Pesaresi (L). Ebadipour 1, Vitelli, Bonacchi, Lawrence 1, Fusaro. N.e. Colombo. All. Piazza. Att. 43% su 117 con 6 err., ric. 24% (16%) su 75, 2 ace, 12 b.s., 21 muri. MODENA: Bruno 5, Lagumdzija 14, Rinaldi 22, Ngapeth 9, Sanguinetti 4, Stankovic 8, Rossini (L). Sala 5, Salsi, Bossi 4, Marechal 2. N.e.: Gollini, Malavasi, Krick. All. Giani. Durata set: 31’, 39’, 28’, 28’, tot. 2.06’. Spettatori: 2.500 circa. Arbitri: Lot, Brancati. Att. 45% su 137 con 12 err., ric. 49% (24%) su 90, 4 ace, 18 b.s., 7 muri. Nella storia dello sport ci sono record che sembrano imbattibili eppure talvolta, contro ogni pronostico, cadono. Ad esempio, i 16 muri in 5 set subiti da Modena all’Allianz Cloud di Milano il 21 gennaio del 2021 sembravano imbattibili, eppure il record negativo a quasi due anni esatti di distanza è stato polverizzato: 21 muri. Ventuno. In quattro set. Di questi, otto li ha subiti Earvin Ngapeth; e di questi otto, quattro sono arrivati nel set della svolta, il secondo, che la Valsa Group Modena era riuscita a incanalare nella propria direzione, pur soffrendo, e...