Valsa group, Stankovic confermato E anche Ngapeth potrebbe restare

Dopo il primo annuncio arrivato in maniera atipica, quello del libero Federici, nella puntata di ‘Barba e Capelli’ andata in onda questa settimana su Trc si è inserito un altro tassello nel mosaico della squadra gialloblù del 20232024, quello di Dragan Stankovic, che vestirà la casacca della Valsa Group anche il prossimo anno. Il serbo con passaporto italiano sta vivendo forse la sua miglior stagione da quando è approdato sotto la Ghirlandina, e si è meritato la riconferma. Sta così prendendo sempre più forma la Modena Volley della prossima SuperLega: Alberto Casadei e Giulia Gabana devono dirimere ancora alcune questioni.

La prima è quella dell’allenatore, ma sembra proprio che ormai tutto converga verso la riconferma di Andrea Giani, che ha l’opzione anche per il prossimo anno e che coi risultati si è meritato la rinnovata fiducia della società. A meno di cataclismi a cavallo tra play off e fasi finali di Coppa Cev, quindi, lo staff tecnico rimarrà lo stesso. E in campo? Di Bruno non si è mai parlato in questo periodo, il brasiliano ha un altro anno di contratto esattamente come Ngapeth e nell’anno pre-olimpico è difficile immaginarselo altrove, anche perché tutti i big che avrebbero potuto dare il via a una girandola hanno firmato i loro contratti, da Brizard a Giannelli passando per De Cecco.

A proposito di Ngapeth, la posizione più in dubbio è la sua, anche se inizia a farsi strada l’ipotesi che il francese possa rimanere: il numero 9 ha un’opzione per uscire dal contratto (valido anche per il 202324) senza penali entro il 20 marzo. La eserciterà? Ha altre offerte all’altezza di ciò che gli può garantire Modena in termini di qualità del campionato e degli allenamenti in vista di Parigi 2024, Olimpiade in casa da campione in carica? La risposta è negativa. Certo, potrebbe andare in Cina, in Giappone o in Turchia a guadagnare di più, ma i Giochi sono certamente un elemento nella decisione, assieme all’affetto per Modena. Può essere allora che Ngapeth rimanga, accanto a Davyskiba, preso da Monza e al confermatissimo Rinaldi. Mentre l’ultimo discorso riguarda Lagumdzija: sarà rinnovato l’opposto turco? La presidente Giulia Gabana ha parlato di Pasqua come data in cui svelare più dettagli sul mercato. Perugia libererà Rychlicki (che può giocare da italiano), mentre il giovanissimo francese Lawani (oggi a Taranto) ha sopra gli occhi di tutti, Modena compresa.

Alessandro Trebbi