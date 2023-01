Valsa Group supera lo scoglio dei tedeschi

VALSA GROUP MODENA

3

SVG LUNEBURG

1

(27-25 23-25 25-17 25-21)

Modena: Lagumdzija 12, Bruno 5, Ngapeth 10, Rinaldi 10, Stankovic 8, Sanguinetti 12, Rossini (L), Salsi, Sala 12, Marechal ne, Krick ne, Bossi ne, Malavasi ne, Gollini (L2) ne. All. Giani.

Luneburg: Maase 15, Worsley J 2, Cowell 12, Ewert 19, Schnitzer 8, Eshenko 5, Worsley T (L), Bohme 1, Gerken, Van De Kamp ne, Mohwinkel ne, Ketrzynski ne. All. Hubner.

Arbitri: Tillman (HUN) e De Baar (OLA).

Note: spettatori 2444. Durata set: 35’, 25’, 24’, 29’. Tot: 1h53. Modena: ace 9, bs 17, muri 13, errori totali 26. Luneburg: ace 1, bs 21, muri 12, errori totali 31.

La Modena più incerta e meno bella di stagione strappa il pass qualificazione dopo oltre due ore di battaglia contro un Luneburg volitivo ma non al livello del match di andata. Sarà quarto di finale contro il Lubiana allora, tra 7 e 9 febbraio, con Modena che può mettere il mirino sulla semifinale e soprattutto tirare un sospiro di sollievo dopo che per tutta la partita ha sofferto le pene dell’inferno, in balia della luna storta e della schiena ballerina di Ngapeth, senza trovare in Lagumdzija le risposte adeguate e in lunghi tratti del terzo e del quarto parziale affidandosi completamente alla vena di Bruno e agli attacchi dell’inaspettato Sala, prima che Rinaldi mettesse il sigillo con le rigiocate decisive. Di fatto la qualificazione è passata attraverso un primo set che Luneburg ha letteralmente regalato a Modena dopo averlo anche dominato con due invasioni, un fallo e un attacco out negli ultimi sei punti, ma solo da metà del terzo Bruno e soci hanno fatto gara di testa, senza mai potersi rilassare.

La partita. Formazioni annunciate al via, il primo break è di Modena, ma Ngapeth e Lagumdzija non riescono a scavalcare il muro del Luneburg che va avanti 6-8. Quando Maase mura a uno la parallela di Ngapeth il tabellone dice 10-13, i gialloblù non passano mai con le ali. Ngapeth peggiore in campo, Ewert col nastro fa 18-21. Lagumdzija fa -1 poi un’invasione di Ewert vale il 22-22 ma il secondo errore di Lagumdzija in pochi scambi dice 22-24 Luneburg. Un’altra invasione regala alla Valsa Group il 24-24.

Lagumdzija annulla il terzo set point poi una chiamata dubbia di Tillman su un’accompagnata di Cowell vale il 26-25 improvviso Modena che diventa 27-25 con l’errore di Maase. Nel secondo i tedeschi avanzano 17-22 contro il fantasma di Ngapeth. Un triplo ace di Bruno, unico con la faccia giusta, porta Modena a -1 sul 21-22. Maase spara out il 22-22, il set ball è ancora di Luneburg sul 23-24, lo mette a terra Eshenko per il 23-25. Giani tiene in campo Sala per Lagumdzija nel terzo. È subito 4-1 con un buon Sala e Sanguinetti che col muro che fa 7-3. Ngapeth è ancora in crisi, Cowell fa 11-9. Ancora un ace, stavolta di Rinaldi, vale il 15-11, il primo punto in attacco di Ngapeth arriva per il 16-13. Modena però è priva di idee: 17-16 su due muri subiti da Sanguinetti e Ngapeth. Ci pensano il servizio di Bruno e il contrattacco di Sala a ricostruire il +3, il doppio ace di Bruno vale il 22-16, prima vera fiammata da Modena. Rinaldi chiude 25-17 col muro. Dall’1-4 nel quarto Stankovic rimedia con due muri consecutivi. Il break giusto arriva dal 15-14 al 19-14 con l’errore di Cowell, le due rigiocati di Rinaldi sulle difese di Ngapeth e l’ace del francese. Alla fine è di Ngapeth il 25-21.

Alessandro Trebbi