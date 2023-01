Valsa Group, una Cev più dura: il Luneburg ’americano’ fa sul serio

di Alessandro Trebbi

Dopo la grande prestazione di sabato e la conquista del secondo posto in solitaria, inizia ad alzarsi l’asticella delle difficoltà anche in Coppa Cev per la Valsa Group che oggi parte per la trasferta contro i tedeschi del Luneburg, con atterraggio previsto ad Amburgo per le 16:30 e allenamento subito, alle 19:30, alla Lkh Arena dove domani si svolgerà poi l’incontro valido per i playoff della competizione europea.

Il Svg Luneburg è squadra di buon livello della Bundesliga, che gioca con una formazione infarcita di nordamericani con buone doti fisiche e un pubblico casalingo che, almeno nei weekend, è numeroso e rumoroso. Worsley (statunitense) al palleggio, col fratello che fa il libero, Maase opposto, Eshenko (canadese) e Schnitzer al centro, Ewert, altro statunitense e il più talentuoso tra i giocatori a disposizione del tecnico, di banda, assieme all’altro americano Cowell, in panchina un nome conosciuto come quello di Bohme per fare il vice-opposto: questi i nomi che Modena dovrà temere. Allenatore è una conoscenza del campionato italiano per aver militato a Trento, ovvero l’ex centrale Stefan Hubner. Quale è stato il cammino dei tedeschi si qui? Andando a ritroso, negli ottavi di finale hanno eliminato gli olandesi del Groeningen (3-2 all’andata, 3-0 al ritorno in casa), mentre nei sedicesimi hanno superato la Dinamo Bucarest perdendo 2-3 in Romania e vincendo nuovamente 3-0 in casa. Nei trentaduesimi, infine, avevano passato il turno coi montenegrini del Budva, vincendo 3-0 in trasferta e 3-1 in casa. Un solo set perso tra le mura amiche in tutta la competizione, quindi, e a risultato già acquisito dato che col Budva bastavano due set e Luneburg li aveva già vinti prima del terzo set perso. In Bundesliga i giocatori di Hubner sono quarti dietro al Berlin Recycling, al Friedrichshafen e al Duren, formazioni più titolate e da Champions League. Il secondo posto però dista soltanto tre lunghezze. Insomma, bisogna stare attenti a un cliente che sicuramente eleverà il livello di difficoltà rispetto a Sastamala e Izmir (che era però alle prese con vari infortuni) e che richiederà parecchia attenzione soprattutto nel match di domani.

Dal canto suo Modena ha l’ormai strutturale problema di come dar fiato ai suoi schiacciatori di palla alta. Giani può permettersi un turn over totale solo al centro o nel ruolo di libero, probabile però che Marechal trovi spazio in più di una rotazione durante la partita.