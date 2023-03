Valsa, il tie-break è ormai una maledizione

VALSA GROUP MODENA

2

VERO VOLLEY MONZA

3

(23-25 18-25 30-28 25-18 16-18)

Modena: Lagumdzija 33, Bruno 3, Rousseaux 6, Rinaldi 15, Stankovic 8, Sanguinetti 8, Rossini (L), Salsi, Sala 1, Marechal 9, Pope ne, Krick ne, Bossi ne, Gollini (L2) ne. All. Giani.

Monza: Grozer 24, Zimmermann, Davyskiba 17, Maar 27, Galassi 12, Di Martino 3, Federici (L), Szwarc 4, Fernando, Beretta, Hernandez, Marttila ne, Visic ne, Pirazzoli (L2) ne. All. Eccheli.

Arbitri: Giardini e Puecher.

Note: spettatori 3427.

Durata set: 29’, 27’, 38’, 28’, 24’. Tot: 2h26. Modenza: ace 10, bs 20, muri 8, errori totali 27. Monza: ace 10, bs 20, muri 13, errori totali 29.

La maledizione dei tie-break, cinque persi su cinque disputati in stagione, si abbatte ancora una volta su Modena Volley, questa volta con un’aggravante in più quando manca ormai soltanto l’ultima giornata alla fine della regular season.

Il singolo punto conquistato contro Monza è costato a Modena il secondo posto e il vantaggio di una lunghezza su Trento: ciò significa che per tornare da terzi a secondi Bruno e compagni dovranno vincere da tre punti domenica prossima, con anche il remoto rischio di perdere la terza piazza a favore di Civitanova qualora la Lube facesse il colpo di uscire con la vittoria dal campo di Perugia e la Valsa Group non raccogliesse nemmeno un punto a Trento.

Calcoli a parte (il vero jolly sarebbe non pescare Piacenza nei quarti), la Modena orfana di Ngapeth ha viaggiato sulle montagne russe di un match iniziato in grande scioltezza, con un vantaggio rassicurante per oltre metà primo set scioltosi come neve al sole in P1, poi trascorso con la testa sott’acqua fino al 12-16 del terzo quando quattro muri consecutivi cambiavano completamente l’inerzia, coi gialloblù capaci di annullare tre match ball, vincere il set, dominare il quarto, dominare il tie-break fino all’8-4 e presentarsi 14-12 e poi perdere per il crollo di un Marechal fin lì inaspettatamente protagonista.

Proprio questo è stato il dato curioso del match: Modena si aspettava di scoprire Rousseaux, partito titolare per sopperire alla sospensione di Ngapeth, e ha invece scoperto Marechal, mvp assieme a Lagumdzija fino agli ultimi cinque minuti di partita, quando lasciando la battuta di Galassi, sbagliando la rigiocata che avrebbe chiuso i conti e facendosi murare l’attacco successivo ha contribuito a ribaltare il destino di un tie-break ancora indigesto per i gialloblù, una sindrome cui Giani non ha ancora trovato la cura. Riassumendo c’è la soddisfazione per la veemente reazione di un incontro che sembrava straperso dopo un’ora e dieci di partita, ma anche il rammarico di non poter andare a Trento giocandosi uno spareggio vero e proprio.

LA PARTITA. Detto di un primo set dominato da Rinaldi e Lagumdzija fino al 16-12 e poi ribaltato da Maar, Grozer e da Davyskiba, Modena è rimasta in balia delle battute avversarie e di un Maar meritatamente mvp fino al 12-16 del terzo quando quattro muri consecutivi (due su Davyskiba, due su Grozer) sancivano pareggio e sorpasso. Modena annullava tre match ball e concretizzava con l’ace di un monumentale Lagumdzija (33 punti per lui) il terzo set point a favore, per poi involarsi sulle ali del turco e di Marechal fino al 14-12 del tie-break. Poi quattro match point sprecati con Maar che chiudeva alla prima occasione.

Alessandro Trebbi