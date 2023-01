Valsa, in Cev un match da dentro-fuori

È un match da dentro o fuori senza via d’uscita quello che stasera vedrà di fronte la Valsa Group e l’Svg Luneburg nel ritorno dei play off di Coppa Cev. È il terzo della stagione per il club di viale dello Sport: i primi due, partite secche che non avevano andata e ritorno, non sono andati bene, con la sconfitta 3-0 dalla Lube in semifinale di Supercoppa Italiana e quella 1-3 in casa contro l’Itas Trentino in Coppa Italia. Il momento della stagione e la caratura degli avversari però sono diversi, Bruno e compagni lo sanno e sanno perfettamente che all’orizzonte non c’è una Perugia insormontabile come in tutte le competizioni italiane, ma la possibilità di arrivarci in fondo davvero a questa Coppa Cev, lo scorso anno colpevolmente snobbata e quest’anno con Belchatow e Piacenza come più serie antagoniste. Si riparte dal 3-2 dell’andata in favore dei teutonici, squadra che ha dimostrato grandi doti tecniche, una propensione lodevole alla difesa, ritmo alto anche per lungo tempo. Il tutto però in casa, di fronte a un catino da tremila persone tutto esaurito ed esaltante per i padroni di casa. Sarà lo stesso al PalaPanini e soprattutto quanto caldo, al contrario, sarà il palazzetto di Modena? Il pallino, in ogni caso, è in mano a Bruno e soci: se Modena sarà esprimersi con la stessa aggressività e lucidità dei primi due set di domenica, difficile possa esserci partita.

Discorso diverso se invece sarà la Valsa Group di Milano. Ci vuole concentrazione, le dichiarazioni della vigilia sembrano andare in questo senso, dato che proprio Bruno ha etichettato la sfida odierna come quella "più importante della stagione fino ad ora". Risultati possibili: 3-0 o 3-1, che vorranno dire qualificazione diretta ai quarti di finale, 3-2 che significherà golden set per decidere la qualificata al prossimo turno, nel quale l’abbinamento sarà con una delle terze classificate dei gironi di Champions, escluse dai quarti. Andrea Giani non ripeterà di certo l’azzardo dell’andata. Spazio ai titolari, anche se questo comporterà un ulteriore dispendio di energie nervose alla vigilia della complicata trasferta di Cisterna: Bruno e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rossini libero. La formazione degli ospiti difficilmente derogherà da quella vittoriosa dell’andata. Coach Hubner, quindi, schiererà Joseph Worsley al palleggio, Maase opposto, Cowell ed Ewert di banda, Schnitzer ed Eshenko al centro e l’altro Worsley, Thomas, libero. Arbitri l’ungherese Tillman e l’olandese De Baar, diretta radio su Unovolley canale della piattaforma Spreaker e su Radio Pico.

Alessandro Trebbi