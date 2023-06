Valsa in Junior League, buon sesto posto

Un buon sesto posto, utile per costruire basi per il futuro e un percorso nuovo per la stagione di serie B 20232024. Si è giocata nelle Marche a partire da giovedì 1 giugno e si è conclusa domenica la trentesima edizione della Del Monte Junior League, il torneo dedicato alle squadre Under 20 a cui hanno preso parte molte delle società di Superlega. Fra le dieci formazioni che si sono contese lo Scudetto Under 20 c’era anche la Valsa Group Modena, che nel proprio girone si è classificata terza e ha così conquistato l’accesso alla finale per il quinto posto, poi persa 3-1 contro la Lube Civitanova. La formazione gialloblù allenata da Andrea Asta aveva cominciato il torneo con due sconfitte per 3-1 contro Pallavolo Padova e Gamma Chimica Brugherio, a cui sono seguiti i successi contro Emma Villas Aubay Siena per 3-0 e Sir Safety Susa Perugia per 3-1. La vittoria del torneo è andata alla Vero Volley Monza, che in finale contro Gamma Chimica Brugherio ha avuto la meglio per 3-1. Queste le parole dell’allenatore, Andrea Asta: " Questa esperienza ha visto crescere i ragazzi nel corso del torneo, non siamo partiti bene ma gara dopo gara abbiamo alzato il livello. La finale per il quinto posto contro la Lube Civitanova è stata tirata fino al terzo set, nell’ultimo parziale abbiamo pagato la mancanza di energie fisiche. Sono molto contento di come hanno affrontato questo torneo i ragazzi".

Gariboldi campione d’Italia. Intanto il modenesissimo Samuele Gariboldi, figlio d’arte di Fabio, ex giocatore di serie B della Villa d’oro, si è laureato campione d’Italia Under 17 coi Diavoli Rosa Brugherio, la formazione alla quale è approdato da questa stagione, dopo essere cresciuto con successo nelle giovanili della VgModena Volley. Ciliegina sulla torta, il premio come miglior attaccante d’Italia conquistato al termine della finale. Nazionali in Canada. Dopo un volo cancellato e con un giorno di ritardo, Rinaldi, Sanguinetti e Federici sono approdati a Ottawa, dove oggi esordiranno nella Vnl contro l’Argentina. Non imporbabile che entrambi i due titolari della Valsa Group di quest’anno giochino titolari, Federici invece è alla finestra.

Alessandro Trebbi