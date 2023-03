Valsa, la prima senza Ngapeth C’è il 2° posto da difendere

La penultima di campionato, la prima senza Earvin, uno di quei match da non fallire per mantenere intatte tutte le alte speranze di questo finale di stagione. Modena-Monza è un crocevia, forse meglio dire il crocevia della regular season della Valsa Group, aggrappata con le unghie e con i denti a quel secondo posto conquistato con calma e sfruttando le occasioni e che oggi sembra l’unico viatico per giocarsi un quarto di finale da assoluta favorita, perché arrivare terzi potrebbe voler dire affrontare la Gas Sales Piacenza. Al PalaPanini arriverà la Vero Volley, formazione che ha sofferto tantissimo in stagione ma che sembra aver agguantato una posizione sicura nella griglia play off.

Oggi settimi, gli uomini di Ecchelli hanno un rassicurante vantaggio di cinque punti sul nono posto occupato da Cisterna e dista tre punti dalla coppia Piacenza-Verona. Difficile che la posizione dei lombardi cambi troppo, se non scambiandosi con quella di Milano, ottava a un solo punto. Modena dal canto suo ha ancora una lunghezza di vantaggio sull’Itas Trentino, oggi impegnata a Padova e consapevole che lo scontro diretto che si giocherà tra sette giorni sarà decisivo per la classifica di entrambe. Come detto Andrea Giani dovrà fare a meno di Earvin Ngapeth, sospeso sette giorni dalla corte federale per i post diffamatori nei confronti di Travica pubblicati lo scorso aprile, dopo l’episodio del calcio di Leal allo stesso Travica in gara 1 di semifinale scudetto. Spazio allora a Tomas Rousseaux titolare fin dal primo minuto, col belga che probabilmente sarà schiacciatore lontano e Tommaso Rinaldi invece vicino al palleggiatore, Bruno. Opposto Adis Lagumdizja, al centro l’ormai collaudata coppia Stankovic-Sanguinetti con Rossini libero. Monza, che viene dalla sconfitta interna patita proprio con Padova, dovrebbe schierare Fernando al palleggio, al rientro da un lunghissimo infortunio, con Grozer opposto, Davyskiba (il cui futuro sotto la Ghirlandina sembra già scritto al fianco di Rinaldi, chissà se con anche Earvin Ngapeth) e Maar come martelli, Galassi e Di Martino al centro con Federici libero, l’altro giocatore brianzolo che il prossimo anno vestirà la casacca gialloblù.

Poco da aggiungere a una sfida delicatissima, nella quale Modena cerca l’appoggio totale del proprio pubblico e soprattutto i tre punti, per essere sicura di presentarsi a Trento ancora in vantaggio e chissà, se l’Itas perderà un punto a Padova, anche con più di tre risultati a disposizione per rimanere seconda. Inizio del match alle ore 18, arbitri Giardini e Puecher, diretta streaming su Volleyballworld.tv e in radio su Radio Pico e sulla piattaforma digitale Spreaker, canale Unovolley.

Alessandro Trebbi