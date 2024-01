Valsa, l’ultimo obiettivo. Ottavo posto da difendere

Mentre la Coppa Italia dimostra che i colpacci si possono fare in questo campionato nel quale due padroni conclamati comunque nel match secco non sono infallibili, Modena per dieci giorni deve fare i conti con la sua classifica, che dice ottavo posto a parimerito con Cisterna Volley a quota 19 punti.

Nel dettaglio la graduatoria di SuperLega, dopo 16 partite giocate da tutte le formazioni, dice quanto segue: Itas Trentino 43, Sir Susa Vim Perugia 40, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 29, Allianz Milano 26, Rana Verona 25, Mint Vero Volley Monza 25, Valsa Group Modena 19, Cisterna Volley 19, Pallavolo Padova 14, Gioiella Prisma Taranto 11, Farmitalia Catania 5. In soldoni: il quarto posto oggi occupato dalla Lube è irraggiungibile, anche vincendo lo scontro diretto, Milano ha il calendario più facile di tutte con solo Perugia all’ultima, quindi di fatto lotterà fino alla fine per il quarto posto ed è comunque irraggiungibile da Modena al quinto, Verona e Monza sono appaiate al sesto e settimo posto a quota 25 punti, ben 6 lunghezze di vantaggio sulla Valsa Group: entrambe hanno avversarie ancora ostiche da affrontare (Perugia, Piacenza, Milano e Lube per Verona; Trento, Piacenza e Milano per Monza). Considerando però che anche Modena dovrà ancora incrociare i bagher con Civitanova (al rientro in campo dopo la sosta per la Coppa Italia, con Trento e con Piacenza) sembra davvero irrealistico ormai pensare che i gialloblù possano issarsi anche soltanto al settimo posto. Ci vorrebbero almeno uno o due colpacci oppure un tracollo di una delle rivali. L’attenzione allora deve essere del tutto concentrata sulla difesa dell’ottavo posto. Molto passerà dallo scontro diretto con Cisterna, che si giocherà al PalaPanini domenica 11 febbraio, ma molto passerà anche dal calendario dei laziali: che il 4 febbraio potrebbero anche superare i gialloblù (in calendario Lube-Modena e Taranto-Cisterna) ma poi avranno appunto i gialloblù fuori casa, Perugia in casa, Civitanova fuori, Verona in casa, Monza fuori casa).

Concludendo: difficilmente Bruno e compagni arriveranno settimi o sesti, molte più alte le possibilità di arrivare ottavi, anche perché il destino, in questo caso, è tutto nelle mani dei ragazzi di Petrella e in particolare in quello scontro diretto che si giocherà tra due settimane tra le mura amiche (ancora amiche?) del palasport di via Divisione Acqui. Senza un cambio di marcia, però, senza un’inversione di tendenza nell’approccio alle difficoltà, senza un’iniezione di fiducia e di autostima, anche la strada che porta all’ultimo posto disponibile per la postseason sarà molto in salita.