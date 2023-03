Valsa, match point per essere fra le migliori

di Alessandro Trebbi

Il primo match point è il più facile e il più difficile allo stesso tempo, quello che andrebbe colto subito per mettere le cose in discesa in vista della Coppa Cev e delle semifinali. Più facile perché la Valsa Group sa di avere, nel caso, altre due prove d’appello per superare Piacenza e issarsi tra le prime quattro d’Italia, più difficile perché dall’altra parte la Gas Sales giocherà il match di oggi con tra i denti il coltello dell’ultima spiaggia, della partita da ‘o la va o la spacca’ avendo tutti gli uomini per poterselo permettere. Vincere gara 3, dal vantaggio di 2-0 costruito con merito grazie a due tie-break tra domenica scorsa e mercoledì, per Bruno e compagni avrebbe il sapore dell’impresa e i gialloblù sarebbero già matematicamente sicuri della qualificazione europea, con la speranza concreta di centrare quella alla Champions League e la ‘riserva’ di essere comunque sicuri della Cev. A proposito di Coppa Cev, vincere oggi pomeriggio avrebbe un doppio risvolto anche sulla preparazione della finale contro il Roeselare che inizierà mercoledì sera: passando il turno, la Valsa Group non giocherebbe più match di playoff fino a giovedì 13 aprile, il che vorrebbe dire anche una settimana intera senza partite in preparazione del fondamentale match di ritorno dell’atto conclusivo di Coppa Cev in Belgio, che si giocherà mercoledì 5 aprile. Insomma tanto da perdere ma anche tanto da guadagnare per una formazione, Modena, che ha però sulle spalle e nel petto la fiducia delle prime due partite. Bruno e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rossini libero, questo il sei più uno di Andrea Giani, cui Massimo Botti risponderà con la formazione solita, forzando ancora la presenza di un Simon mai al cento per cento nelle prime due uscite, quindi Brizard al palleggio, Romanò opposto, Lucarelli e Leal di banda, Caneschi e Simon al centro con Scanferla libero. Si gioca alle 17, in anticipo rispetto agli altri incontri domenicali precedenti, mentre ieri alle 20:30 si è giocata Trento-Monza. Oggi Modena andrà in diretta sulla Rai, assieme alla diretta streaming su Volleyballworld.tv, mentre in radio sarà possibile ascoltare la cronaca del match su Radio Pico e sul canale Unovolley di Spreaker. Arbitreranno Zanussi e Pozzato. In contemporanea all’incontro del PalaPanini si giocherà Perugia-Milano al PalaBarton, mentre alle 18 è in programma Verona-Civitanova, con gli scaligeri che come Modena inseguono la qualificazione immediata.