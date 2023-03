Valsa non sbaglia: primo passo verso la finale

VALSA GROUP MODENA

3

PGE SKRA BELCHATOW

1

(25-20 20-25 25-18 25-22)

Modena: Lagumdzija 18, Bruno 1, Ngapeth 10, Rinaldi 22, Stankovic 6, Sanguinetti 9, Rossini (L), Sala, Rousseaux, Salsi ne, Krick ne, Bossi ne, Marechal ne, Gollini (L2) ne. All. Giani.

Belchatow: Atanasijevic 18, Lomacz 1, Kooy 9, Lanza 15, Bieniek 10, Klos 8, Gruszczynski (L), Mitic, Rycicki, Vasina, Musial ne, Gunia ne, Janus ne, Milczarek (L2) ne. All. Gardini.

Arbitri: Robles Garcia (SPA) e Novak (SVK). Note: spettatori 2717.

Durata set: 25’, 26’, 25’, 30’. Tot: 1h46.

Modena: ace 11, bs 13, muri 8, errori totali 24. Belchatow: ace 4, bs17, muri 6, errori totali 29.

Una bella Modena, la più bella vista sin qui in Coppa Cev, fa suo il primo round della semifinale col risultato che voleva, una vittoria da tre punti che le apre le porte a tutte le opzioni nel ritorno che si giocherà a Belchatow tra sei giorni. Una bella Modena anche perché è stata capace di sopperire alla serata nera di Ngapeth in attacco (ma fondamentale in ricezione) appoggiandosi sui suoi due giovani: Rinaldi ha dominato la rete come un veterano, Sanguinetti ha creato i break decisivi dal servizio nel terzo e nel quarto set. Accanto a loro un eccellente Rossini e un Lagumdzija che pur senza viaggiare su percentuali altissime ha garantito l’apporto richiesto nei momenti decisivi, ciò che gli mancava a inizio stagione. Insomma, è una Modena che rimane bella di notte e che nella gara 2 che si giocherà in Polonia passerà il turno vincendo almeno due set, ma anche perdendo 3-0 avrà comunque l’appello del golden set per conquistarsi la finale.

Nel merito di un incontro avvincente, con le due squadre a scazzottare per quasi due ore commettendo pochi errori, pochissimi Modena, la formazione allenata da Andrea Giani ha vinto più di sistema, erodendo le poche certezze dello Skra con difese e battute al fulmicotone, mentre dall’altra parte della rete un’eccellente Lanza non era supportato da un paritetico Kooy e Atanasijevic alternava giocate straordinarie a errori grossolani.

LA PARTITA. Formazioni annunciate negli schieramenti iniziali, e Rinaldi fa subito capire che aria tira con l’attacco e poi con l’ace del 13-10 su Lanza. Il +4 spesso sprecato arriva con l’ace di Lagumdzija (21-17). L’ennesimo errore di Atanasijevic vale il 25-20 gialloblù. Nel secondo è lo Skra a partire avanti grazie al servizio, con Ngapeth che non riesce a mettere palla a terra (14% nel set) al contrario di Lanza. La Valsa però rimane lì e riesce addirittura a issarsi al -1 sul 19-20 con l’ace di Lagumdzija, prima di sprecare tre attacchi sul 20-22 e di lì impantanarsi e perdere a 20. Nel terzo è sul servizio di Sanguinetti che arriva la fiammata, coi muri di Rinaldi e Lagumdzija e ancora Rinaldi su Atanasijevic nel parziale di 5-0 che vale il 12-8. Lo Skra torna sotto ma Sanguinetti va ancora al servizio: Lagumdzija contrattacca il 22-18 poi tre ace consecutivi fino al 25-18. Nel quarto il doppio ace di Bieniek vale l’8-10. Dopo una palla contestata, Kooy segna il 14-16, Ngapeth pareggia con l’ace dopo una fase di proteste e Rinaldi rigioca il 17-16. Atanasijevic spara out il 18-16 col PalaPanini finalmente bollente. Stankovic mura Atanasijevic (22-19), Sanguinetti va al cambiopalla (24-21) poi Lanza sbaglia la battuta del 25-22 finale.

Alessandro Trebbi