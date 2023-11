Valsa, Petrella ritrova. Sapozhkov e Sanguinetti

La cortissima classifica di SuperLega torna a sorridere a una Modena corsara, che tra mura del PalaPanini e trasferte ha ottenuto lo stesso numero di punti, cinque e cinque. Il vantaggio sul nono posto non è ancora definitivo, certo: ma i tre punti che separano la Valsa Group dal gruppetto che non giocherà i quarti di Coppa Italia comincia a essere un tesoretto su cui far conto. Il calendario, tra l’altro, sembrerebbe sorridere a una Modena che spera presto di riabbracciare anche Filippo Federici: il prossimo impegno, sabato, è contro la Gioiella Prisma Taranto. La squadra pugliese si è appena tolta dall’ultimo posto in classifica grazie al punto strappato in casa della Lube, e quindi sa essere temibile: ma è anche vero che la formazione dell’ex Lorenzo Sala non ha ancora vinto un match in stagione, perdendone quattro al tie-break. Intanto i gialloblù pensano al presente e a concentrarsi comunque per una trasferta impegnativa, la seconda consecutiva. La notizia più bella dell’ultima giornata è senza dubbio il ritorno di Sapozhkov, un’arma in più che può sentire a Petrella di gestire i suoi schiacciatori, sabato è toccato a Rinaldi accomodarsi in panchina. Ancora migliori però le conferme che arrivano da Giovanni Sanguinetti, ormai stabile su livelli di eccellenza tra i centrali italiani, e soprattutto Vlad Davyskiba, faro della Valsa Group in attacco e in battuta in entrambe le ultime giornate. Se il bielorusso continuerà così, la lotta si restringerà a Juantorena e Rinaldi per l’altro posto da titolare. Il dato collettivo, infine, della battuta, è un punto che Modena vuole cercare di far diventare fermo: 13 ace e soli 15 errori sono probabilmente un unicum, ma avvicinarsi a quello standard con continuità è l’arma con cui i gialloblù possono impensierire tutti, big comprese.

Riccardo Gollini. A fine partita ha parlato anche il libero che non sta facendo rimpiangere il titolare Filippo Federici: "Una partita importante e interpretata bene – le parole di Gollini –. Ci eravamo detti di partire forte e lo abbiamo fatto nel primo set: sapevamo che non poteva proseguire così per tutto il match e loro sono cresciuti, però siamo stati bravi a rimanere lì nonostante il secondo set perso nel punto a punto. Cisterna è un’ottima squadra, insidiosa, per questo la nostra reazione nel terzo e nel quarto set ha ancora più valore. Volevamo rientrare a Modena con dei punti e siamo riusciti a farlo, riscattandoci rispetto al match con la Lube. Possiamo giocarcela con tutti recuperando gli infortunati? Sappiamo che ogni campo è difficile, ma sicuramente siamo una squadra giovane che sta lavorando tanto per raggiungere i suoi obiettivi".

Alessandro Trebbi