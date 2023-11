Valsa prova a rialzarsi contro la big Perugia

Di certo non l’avversaria migliore per provare a rialzarsi dopo essere stati messi all’angolo prima e ko poi da Monza domenica scorsa; nemmeno la condizione fisica dalla parte della Valsa Group per provare a domare una Sir Susa Vim Perugia che si presenta come una delle favorite per lo scudetto, se non la principale favorite, e Gino Sirci, patron degli umbri, ha assoldato Angelo Lorenzetti proprio per cucirsi sul petto quello scudetto che è arrivato in bacheca una volta sola, nel 2018. Dopo la distorsione al ginocchio di Filippo Federici, che verrà valutata nei prossimi giorni, alla lista degli assenti si è aggiunto ieri Dragan Stankovic, bloccato a Modena da una forma influenzale che lo ha messo fuori gioco. Petrella sarà allora costretto a schierare Riccardo Gollini come libero titolare e come coppia di centrali l’inedito duo composto da Sanguinetti e Brehme. Ecco che la panchina lunga arriva in soccorso del tecnico, che per il resto manderà nell’arena del PalaBarton Bruno e Sapozhkov in diagonale principale e verosimilmente Rinaldi e Davyskiba di banda con Juantorena a scalpitare. Se parliamo di panchina lunga, però, la regina è Perugia e Angelo Lorenzetti non ha che l’imbarazzo della scelta, un imbarazzo che ovviamente pervade anche chi deve provare a indovinare la formazione con ventiquattro ore d’anticipo. Quello che si può fare è analizzare il match più recente, nel quale la diagonale principale era costituita da Giannelli e Ben Tara, opposto tunisino mvp di Supercoppa, i due martelli erano Semeniuk e Plotnytskyi, i centrali Solé e Flavio e il libero Colaci, anche se è probabile che dopo un turno di riposo torni in campo Wilfredo Leon. I temi del match sono noti: Perugia può diventare un martello pneumatico in battuta e nella fase di contrattacco, Modena deve cercare di reggere il ritmo dai nove metri e al contempo mettere sul campo di gara una grande attitudine difensiva, sbagliando il meno possibile per innervosire e indurre all’errore di mancata pazienza gli avversari.

Bruno dovrà poi cercare di leggere bene il muro avversario per mandare i suoi ad attaccare con l’opposizione più debole possibile. L’inizio del match è previsto per le ore 18 al PalaBarton di Perugia, con arbitri Pozzato e Cesare e diretta su Rai Sport, Volleyballworld.tv, Radio Pico e la piattaforma Spreaker sul canale Unovolley. La quarta giornata vedrà poi in campo queste altre partite: Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza (giocata ieri), Mint Vero Volley Monza-Gioiella Prisma Taranto (ore 17), Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova, Pallavolo Padova-Cisterna Volley (ore 16) e infine Farmitalia Catania-Rana Verona (ore 20).

Alessandro Trebbi