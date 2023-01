Valsa, regalo per coach Giani: arriva il martello Rosseaux schiacciatore belga di 29 anni

Mentre Modena si gode il suo terzo posto appaiata al secondo occupato da Trento, arriva finalmente la notizia che Andrea Giani attendeva da tempo. C’è uno schiacciatore in più nella rosa della Valsa Group, è Tomas Rousseaux, schiacciatore belga classe 1994, da oltre un decennio nel giro della Nazionale e proveniente dal campionato polacco dove giocava titolare nel Katowice. Un profilo giusto per quello che era il programma del direttore sportivo Alberto Casadei, ovvero inserire un elemento di qualità che non mettesse però in discussione il ruolo da titolare di Tommaso Rinaldi. Rousseaux si è liberato dal Katowice che occupa oggi la tredicesima posizione in Plus Liga, ormai fuori dai play off. Capita che le società polacche cerchino di liberarsi dei contratti più onerosi, quando non inseguono più obiettivi, e così è stato per Rousseaux, occasione che Modena ha così potuto cogliere. Voci di corridoio dicono che l’operazione possa completarsi anche con uno scambio, e che quindi Nicolas Marechal si accasi al Katowice. Martello fisico di quasi due metri, cresciuto in una famiglia di pallavolisti (la sorella Helene ha giocato due stagioni a Modena, il padre Emile allena la Francia femminile) il belga ha giocato in Polonia tutte le ultime sei stagioni, dopo un’esperienza in Italia, a Monza, nel 2015-2016, stagione che i tifosi di Modena ricordano con piacere. Forte in attacco, non specialista della ricezione ma dotato di buona tecnica, battitore salto float, Rousseaux è un grande lavoratore che potrà dar tregua a Ngapeth o Rinaldi e che alzerà non di poco il livello degli allenamenti. Non il giocatore in grado di invertire gli equilibri, ma senza ombra di dubbio il profilo ideale per dare respiro ai titolari provati da una stagione sempre in campo. Intanto Bruno e compagni si godono la classifica che si sono conquistati con merito in SuperLega, cinque punti di vantaggio sul quarto posto.

Alessandro Trebbi