Valsa, serve più pazienza. Black out da eliminare

Buona la prima. Anche se siamo sicuri che il giudizio dello staff tecnico sarà un po’ differente, forse più un "sufficiente la prima", nel senso che in una valutazione oggettiva sono ancora moltissimi gli aspetti tecnici su cui lavorare per la Modena Volley uscita vittoriosa dalla battaglia con Milano. Certo, Bruno lavorava coi compagni soltanto da cinque giorni, ed è per questo che un inizio normale, con un match ogni sette giorni, servirà per calibrare al meglio le alzate e trovare l’intesa con la pressione giusta del calendario. Gli aspetti su cui lavorare però sono tanti. I 21 muri subiti al termine dell’incontro sono sì un campanello d’allarme per il regista, impreciso soprattutto nel secondo e nel terzo set, ma anche e soprattutto segno di un’attitudine che va modificata nel tempo: Modena deve avere più pazienza, deve averla sopra ogni altro Maksim Sapozhkov, che con le altezze che può permettersi dai suoi 220 centimetri non può subire 7 murate in quattro set dal pur notevole reparto centrali di Milano. In più, ma anche questo dipenderà molto dall’amalgama, certi black out possono essere fatali ben oltre quanto lo siano stati due giorni fa, lo sarebbero probabilmente stati anche contro una Milano al completo. Modena però ha mostrato la stessa tempra dello scorso anno nel non arrendersi al flusso della partita, nel volerlo ribaltare e contrastare coi suoi volti noti, Bruno e Rinaldi sopra tutti, e con quelli nuovi, leggi alla voce Juantorena, strepitoso per un set, in difficoltà successivamente, lucidissimo quando contava, e Davyskiba, la scheggia impazzita che ha ribaltato l’incontro. Nota a parte per Federici, salito di qualità al salire dell’intensità del match. Il prossimo avversario sarà tosto quanto Milano, forse di più perché non ci saranno i 4200 del PalaPanini a spingere i gialloblù come accaduto domenica. L’impressione è però che la sfida con l’Allianz possa insegnare davvero tanto alla Valsa Group e che una settimana intera di lavoro a ranghi completi possa aiutare moltissimo in questa direzione. Starà a Petrella e al suo staff capitalizzare le indicazioni ricevute dalle oltre due ore di gioco della prima di campionato.

Gli altri risultati. La sorpresa più grande riguarda il campo di Civitanova Marche, dove Monza ha battuto con un perentorio 0-3 la Lube di Zaytsev e compagni, con l’ex Modena Lagumdzija e lo stesso ‘Zar’ con le polveri decisamente bagnate. Nessun problema per Perugia contro Catania né per Piacenza su Padova, buon successo in trasferta di Verona sul campo di Taranto (14 punti per Sala) mentre l’altra faticaccia di giornata è stata per Trento, vittoriosa per 3-2 sul campo di Cisterna.

Alessandro Trebbi