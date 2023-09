Valsa, test con Reggio. Davyskiba subito bene. Sapozhkov ok in attacco

Proprio ieri pomeriggio si è svolto il primo test amichevole per la Valsa Group Modena Volley 20232024. Al PalaPanini era ospite la formazione di A2 di Reggio Emilia, e a parte il valore dell’avversaria e la rotondità del risultato (4-0 per Juantorena e compagni che si sono esibiti anche in un set suppletivo dopo il 3-0 finale), coach Petrella ha ottenuto ottime indicazioni per proseguire nella preparazione e capire su quali aspetti lavorare maggiormente. La formazione con cui Modena ha iniziato il match vedeva Mattia Boninfante al palleggio, Sapozhkov opposto, Juantorena e Davyskiba alle ali, Stankovic e Sighinolfi al centro con Federico libero. Ben 25 i punti totali di Davyskiba, autore di una prova convincente soprattutto dal servizio, sui 20 anche Sapozhkov, con la squadra che nei primi due set ha viaggiato oltre il 60% in attacco e su ottime percentuali anche in ricezione. Nel quarto set poi spazio anche per Roberto Pinali di banda al posto di un comunque solido Juantorena.

a.t.